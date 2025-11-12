Proverite svoje navike: Ako radite ovo, niste srećni

Ako osećate da niste srećni, proverite ove svakodnevne navike koje tiho sabotiraju vašu radost. Male promene mogu doneti veliko olakšanje.

Ustajete, automatski uzimate telefon, skrolujete bez cilja. Kafa, posao, obaveze. Dan prođe, a vi se osećate kao da niste ni bili prisutni. Sve funkcioniše – ali duboko u sebi osećate da niste srećni.

Ako radite ovo, niste srećni:

Neprestano proveravanje telefona. Ova navika vas odvaja od stvarnosti i stvara osećaj praznine.

Ignorisanje signala tela. Umor, napetost, nesanica – sve su to znaci da niste srećni, i da telo traži promenu.

Upoređivanje sa drugima. Svaka tuđa objava postaje merilo vaše vrednosti. To vas tiho iscrpljuje.

Zanemarivanje malih radosti. Ako ne odvojite vreme za ono što vas ispunjava, niste srećni – čak i kad sve izgleda “u redu”.

Izbegavanje tišine. Konstantna buka prikriva unutrašnju nelagodnost, ali ne rešava je.

Kako da vratite osećaj prisutnosti:

Sreća ne dolazi iz velikih preokreta, već iz tihih trenutaka koje često preskočimo. Umesto da dan započnete ekranom, pokušajte da ga otvorite dahom – bez notifikacija, bez buke. Tišina ujutru nije prazna, ona je prostor u kojem se vraćate sebi.

Tokom dana, obratite pažnju na ono što vas zaista pokreće. Možda je to miris kafe, pogled kroz prozor, ili rečenica koju ste dugo odlagali da napišete. Kad primetite da ste se izgubili u automatizmu, stanite. Ne morate ništa veliko – dovoljan je jedan svesni udah, jedan korak napolje, jedan trenutak zahvalnosti.

Veče je prilika da se osvrnete. Ne kroz ekran, već kroz osećaj: šta vas je danas dotaklo? Šta vas je nasmejalo, umirilo, podsetilo da ste živi? Kad to zapišete, makar u mislima, počinjete da gradite prostor u kojem niste samo funkcionalni – već prisutni. I tada, polako, prestajete da osećate da niste srećni.

Kako da znam da nisam srećan, iako mi život izgleda stabilno?

– Ako osećate prazninu, razdražljivost ili gubitak smisla – to su signali da niste srećni.

Da li male promene zaista pomažu?

– Da. Sreća se često krije u mikro-navikama koje ponavljamo svakodnevno.

Šta ako nemam vremena za sebe?

– To je znak da vam je vreme najhitnije potrebno. Bez toga, niste srećni – samo funkcionišete.

