Prva kafa vas ne budi? Izbacite ovaj dodatak jer on samo pravi ‘maglu’ u glavi i ne da kofeinu da deluje

Uzalud je pijete ako dodajete ovo! Saznajte koji popularni dodatak kafi blokira kofein i pravi "maglu" u glavi.

Mnogi od nas ne mogu da zamisle jutro bez šoljice omiljenog napitka, ali pravimo jednu ključnu grešku koja poništava sve dobro u kafi.

Svi znamo taj osećaj kada se ujutru jedva dovučemo do kuhinje, dok nam je glava još uvek u polusnu, nadajući se spasu iz džezve.

Iako je kafa omiljeni napitak za rasanjivanje, jedan dodatak kafi može potpuno da neutrališe dejstvo kofeina i ostavi vas umornim.

Problem obično nije u samom zrnu ili načinu pripreme, već u onome što u nju dodajemo misleći da će nam popraviti ukus.

Glavni krivac, onaj famozni dodatak kafi koji blokira vaše buđenje i pravi „maglu“, jeste beli šećer i njegovi moderni sirupi.

Kako šećer maskira dejstvo kofeina

Kada u prvu jutarnju kafu sipate previše šećera, izazivate nagli skok insulina u vašem krvotoku.

Umesto da dobijete stabilan nalet energije, vi zapravo šaljete organizam na „tobogan“ koji se završava vrlo naglim i teškim padom.

Taj pad glukoze manifestuje se kao pospanost i dekoncentracija, upravo ono što ste po svaku cenu želeli da izbegnete.

Kofein tada ne može da uradi svoj posao jer se vaše telo bori sa preradom šećera, a ne sa receptorima za budnost.

Zamene koje prave istu grešku

Mnogi ljudi u Srbiji danas posežu za veštačkim zaslađivačima ili gotovim kesicama, verujući da je to praktičnije rešenje za kancelariju.

Ovaj popularni dodatak kafi je često pun glukoznog sirupa i biljnih masti koje dodatno opterećuju vašu jetru rano ujutru.

Jetra je ključna za metabolizam kofeina, a ako je zauzeta varenjem teških hemijskih dodataka, kafa će vas „udariti“ tek sa velikim zakašnjenjem.

Tada je obično kasno, jer ste proveli najproduktivniji deo jutra osećajući se kao da ste pod staklenim zvonom.

Mleko kao tihi saboter budnosti

Iako je kafa sa mlekom mnogima od nas omiljena, proteini iz mleka mogu značajno usporiti apsorpciju kofeina u tankom crevu.

Ako želite da vas dodatak kafi ne usporava, pokušajte da smanjite količinu mleka ili pređite na crnu kafu bar u prvom satu dana.

Tako ćete dozvoliti kofeinu da se veže za adenozinske receptore bez ikakvih prepreka i nepotrebnih metaboličkih smetnji.

Čista crna kafa podstiče metabolizam za čak 11%, dok kafa sa šećerom i masnim dodacima taj efekat skoro potpuno briše.

Idealno vreme za prvi gutljaj

Nauka kaže da nivo kortizola, hormona stresa koji nas prirodno budi, dostiže svoj vrhunac između 8 i 9 sati ujutru.

Ako pijete kafu čim otvorite oči, kofein se bori sa kortizolom i često gubi bitku, što vremenom stvara opasnu otpornost.

Najbolje bi bilo da prvi dodatak kafi zapravo bude samo velika čaša vode, a samu kafu popijete tek oko 10 sati.

Tada će njen efekat biti najjači, a vaša koncentracija će ostati oštra i stabilna sve do samog vremena za ručak.

SAVET

Umesto šećera koji vas realno uspavljuje, u kafu dodajte prstohvat cimeta ili četvrtinu kašičice kokosovog ulja. Cimet prirodno stabilizuje šećer u krvi i daje slatku notu bez skoka insulina, dok zdrave masti iz kokosa pomažu kofeinu da se sporije i duže oslobađa, pružajući vam energiju koja traje satima bez naglog pada.

Da li smem da koristim domaći med kao zaslađivač?

Med jeste prirodnija opcija od belog šećera, ali je i dalje prost šećer koji može izazvati insulinski skok. Ako ga baš morate koristiti, neka to bude minimalna količina i to u kafi koja nije vrela, kako bi se sačuvala njegova lekovita svojstva.

Šta da radim ako nikako ne mogu da pijem gorku kafu?

Pokušajte da postepeno smanjujete količinu šećera tokom perioda od dve nedelje. Naše čulo ukusa se veoma brzo navikava na nove ukuse, a nakon deset dana počećete da osećate prave, bogate arome kafe koje je šećer ranije potpuno maskirao.

Napomena: Saveti u ovom tekstu služe isključivo u informativne svrhe i ne zamenjuju stručni medicinski savet. Ukoliko imate hronične zdravstvene tegobe, visok krvni pritisak ili insulinsku rezistenciju, obavezno se konsultujte sa svojim lekarom pre drastičnih promena u režimu ishrane.

