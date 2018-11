Prvi pokušaj ubistva na Antarktiku: Naučnik napao kolegu, razlog neverovatan (foto)

Ruski inženjeri Sergej Savicki i Oleg Beloguzov postali su tema svetskih medija, nakon što je među njima došlo do konflikta koji se čak mogao završiti smrtnim ishodom. Ono što je mnoge iznenadilo jeste razlog zbog kog su se dvojica kolega posvađali.

Antarctic scientist 'stabbed colleague on remote research station because he kept telling him the endings of books': report https://t.co/Oc1z2ysxoN pic.twitter.com/AqxwbtJYbk

— indonesia INF (@indonesiaINF) October 30, 2018