Prvo crveno jaje se nikada ne daje deci: Majke nesvesno prave veliku grešku kojom iznose sreću iz kuće

Mnoge majke greše iz ljubavi, ali prvo crveno jaje krije moćnu tajnu. Saznajte zašto se čuvarkuća nikada ne daje deci.

Iako je prva majčinska potreba da ono najlepše i prvo crveno jaje daruje svom detetu, stari srpski običaji strogo opominju na jednu stvar koju mnoge žene danas zaboravljaju.

To prvo jaje, naša svetinja i čuvarkuća, nije običan dar za jelo ili igru.

Ono je tihi stražar doma, a nesvesnim kršenjem pravila o njegovom prvom darovanju, možemo narušiti mir koji treba da bdi nad porodicom do sledećeg proleća.

Tajna moć čuvarkuće: Zašto prvo uskršnje jaje ostaje u kući

U srpskoj tradiciji, čuvarkuća se smatra „glavom“ svih ostalih jaja koja će se tokom praznika naći na trpezi.

Ona simboliše vaskrsenje, ali i neprekidnu zaštitu krova nad glavom.

Stari etnolozi često ističu da ovo specifično jaje ne pripada nijednom pojedincu u kući, već samom domu kao celini.

Zato se ono ne daje gostima, ne poklanja komšijama i, što je majkama najteže da prihvate, ne daje deci za kucanje.

Logika običaja je duboka: dokle god je prvo uskršnje jaje na svom mestu – bilo da je to pored ikone ili u posudi sa žitom – veruje se da će u kući biti sloge.

Ono je energetska brana koja „čuva“ ukućane od bolesti i loših vesti.

Ako bismo ga dali detetu da ga razbije, narodni običaj kaže da bismo simbolički „načeli“ tu zaštitu i izneli blagoslov iz kuće pre nego što je godina čestito i počela.

Ritual za zdravlje dece (Šta uraditi umesto davanja)

Ako ste do sada, iz neznanja, dozvoljavali deci da prvo polome baš čuvarkuću, nemojte brinuti.

Tradicija uvek nudi blag način da se greška ispravi i da deca dobiju snagu praznika.

Umesto da detetu date jaje da ga razbije, na vaskršnje jutro primenite stari ritual. Dok su mališani još u postelji, uzmite prvo uskršnje jaje i nežno im pomilujte obraze.

Izgovorite reči: „Da budeš crven, zdrav i rumen kao ovo jaje“.

Na ovaj način dete direktno prima blagoslov, ali jaje ostaje celo i vraća se na svoje počasno mesto.

Deca će posle ovog čina svakako dobiti ostala ofarbana jaja za kucanje.

Ovo jedno će ostati kao podsetnik na jutro puno topline i porodične povezanosti.

Večita dilema: Šta sa prošlogodišnjom čuvarkućom?

Ovo je pitanje koje svaka domaćica sebi postavi čim zamiriše prva boja u kuhinji.

Staro prvo uskršnje jaje nikako se ne baca u smeće.

To se u našem narodu oduvek smatralo velikim grehom prema svetosti praznika.

Umesto toga, blagoslov koji je ono čuvalo godinu dana treba dostojanstveno vratiti prirodi.

Najčešće se savetuje da se stara čuvarkuća zakopa u prvu brazdu u bašti, u vinograd ili u saksiju sa cvećem.

Veruje se da će se tako snaga vratiti zemlji.

Drugi lep običaj je da se prvo crveno jaje pusti niz reku.

Uz tu misao, voda treba da odnese sve loše što se u protekloj godini možda nakupilo. Važno je samo da završi tamo gde ga niko neće zgaziti.

Mir u porodici počinje od tradicije

Na kraju, suština ovih običaja nije u strogoj zabrani ili strahu.

Čuvanje prvog crvenog jajeta je način da usporimo i deci prenesemo vrednosti koje su starije od modernog sveta.

Te male „pukotine“ u našoj svakodnevici su mesta gde se porodica najčvršće povezuje.

Praznik je prilika da zakrpimo sve ono što je napuklo u našim odnosima.

Mir počinje za stolom, uz saznanje da jedan mali „čuvar“ u uglu sobe pazi na sve nas.

Šta ako se čuvarkuća slučajno razbije tokom godine?

Nemojte paničiti niti verovati u loša znamenja; sakupite ljuske i zakopajte ih u saksiju sa cvećem ili u dvorište pod plodno drvo kako bi se blagoslov vratio zemlji.

Da li prvo uskršnje jaje mora biti ofarbano u lukovini?

Nije obavezno, ali je najbitnije da bude čisto crvene boje bez ikakvih nalepnica, jer ta boja simbolizuje životnu radost, Hristovu krv i zaštitu doma.

Gde tačno u kući treba da stoji čuvarkuća?

Običaj nalaže da se čuva na svetlom i počasnom mestu, najčešće pored slavske ikone ili na vrhu vitrine, kako bi simbolički „nadgledalo“ i štitilo sve ukućane do sledeće godine.

