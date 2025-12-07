Psihodelična iluzija: Pronađite skriveni broj i dokažite da spadate među 1% genijalaca

Iluzija je namerno komplikovana. Mnogi ne vide broj 29 ni posle prve, druge, treće provere.

Vi možda mislite da su vaše oči i mozak brzi — ali da li su dovoljno da uhvate skriveni broj 29 koji vešto krije ova psihodelična iluzija? Ovaj test je napravljen upravo tako da vas isprva zbuni i razuveri da se među crno belim figurama nešto krije. Ova vizuelna zagonetka mami pogled, zbunjuje percepciju — i čeka da vi uspete. Ili omanete.

Zašto ova iluzija vara oči

Ovakve optičke zagonetke funkcionišu tako što naš mozak automatski pokušava da prepozna obrasce. Kada su boje, linije i oblici namerno poremećeni, mozak često preskače prave signale.

Kako da najlakše pronađete broj 29

Zumirajte sliku — ponekad detalj ostaje nejasan dok ne približite. Jagranjosh.com

Promenite ugao posmatranja — rotirajte sliku, pomerite pogled, dozvolite da vaše oči „odmore” fokus i ponovo se skoncentrišu.

Ne jurite brzinu — iako je test predstavljen s vremenom (19 sekundi) — pažnja i miran pogled često vode do uspeha.

Šta dobijate ako uspete

Osećaj duboke satisfakcije — da ste preduhitrili mozak i vizuelne trikove.

Mali, ali stvaran trening fokusa i opažanja — vaše oči i mozak rade zajedno.

Ako ne uspete odmah — ništa strašno

Iluzija je namerno komplikovana. Mnogi ne vide broj 29 ni posle prve, druge, treće provere. To ne znači da nemate dobar vid ili IQ — samo je ova slagalica osmišljena da zbuni.

Ako želite brz i pristupačan način da testirate svoj vid i mozak — pogledajte dobro u ovu crno belu psihodeličnu iluziju i pokušajte da pronađete skriven broj. Bez stresa, sa radoznalošću i strpljenjem — možda upravo vi uspete da ga “izvučete iz haosa”.

Ukoliko ipak niste uspeli da ga pronađete, broj 29 nalazi se s desene strane „stuba“.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com