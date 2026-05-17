Psiholog otkriva šta da uradite ako vas neko stalno prekida dok govorite: Posle ovoga momentalno ućute

Neko vas stalno prekida dok govorite i preuzima reč? Probajte ovaj jednostavan trik psihologa i momentalno ćete ga ućutkati.

Kada vas neko stalno prekida dok pokušavate da završite misao, osećaj je krajnje neprijatan. Džesika Čen, osnivačica kompanije Soulcast Media, godinama uči ljude kako da budu sigurniji u razgovoru i kako da se izbore za svoje mesto bez podizanja tona.

Pre nego što je postala stručnjak za komunikaciju, radila je kao televizijska novinarka i osvojila Emi nagradu. Autorka je knjige u kojoj objašnjava kako povučeniji ljudi mogu da budu primećeni na poslu bez potrebe da budu najglasniji u prostoriji.

Zašto pristojni ljudi uvek izvuku deblji kraj u razgovoru

Gotovo svako je doživeo da pokušava nešto da objasni, a onda ga neko naglo prekine i nastavi priču kao da prethodni sagovornik ni ne postoji. Takvi trenuci deluju nepristojno i frustrirajuće, posebno za ljude koji pažljivo slušaju i ne upadaju često u reč.

Mnogi uspešni profesionalci, objašnjava Džesika, dugo slušaju pre nego što odluče da nešto kažu. A kada konačno skupe hrabrost da se uključe, nadjačaju ih glasniji i dominantniji ljudi.

Prvo korak – ne dozvolite da vas emocije ponesu

Kada vas neko prekine, lako možete osetiti bes, neprijatnost ili šok. Tada je najvažnije ne reagovati impulsivno. Zastanite na trenutak, duboko udahnite i usmerite pažnju na ono što sledeće želite da uradite. Smirenost je vaš najjači adut jer tek tada možete da reagujete jasno.

Šta da uradite kada vas neko stalno prekida u razgovoru

Izgovorite ime osobe koja vas je prekinula, mirnim i neutralnim tonom, ali dovoljno čvrsto da pokaže autoritet. Ljudi automatski obraćaju pažnju kada čuju svoje ime, pa fokus razgovora odmah ponovo prelazi na vas.

U većini slučajeva sagovornik će zastati i pogledati ka vama. To je trenutak koji morate iskoristiti da nastavite ono što ste govorili. Ne čekajte predugo, jer će razgovor otići u drugom pravcu.

Kako da preuzmete reč, a da ne ispadnete drski

Kada ponovo privučete pažnju, koristite kratke fraze koje prirodno vraćaju temu na ono što ste hteli da kažete:

„Zanimljivo to što kažeš, ali bih volela da završim ono što sam malopre govorila.“

„Hvala na mišljenju, samo da dovršim svoju misao.“

„Mislim da si dotakao važnu stvar, baš zato sam i htela da kažem…“

Na taj način ne pravite konflikt, ali jasno pokazujete da niste završili.

Šta ako vas isti čovek i dalje prekida

Postoje situacije u kojima neko nastavlja da govori preko vas, ponekad i namerno. Tada su moguća dva pristupa.

Prvi je da otvoreno, mirno i direktno ukažete na to: „Pokušavam već neko vreme da završim ovu misao i volela bih u tome da uspem.“ Takva rečenica postavlja granicu bez svađe.

Drugi pristup je razgovor nasamo posle sastanka. Smireno objasnite šta ste primetili i kako ste se osećali. Većina ljudi promeni ponašanje kada im se na fin način ukaže na problem.

Ponovite poruku na drugačiji način

Ako vas neko stalno prekida i niste uspeli jasno da prenesete poentu, vratite je kroz mejl, poruku timu ili na sledećem sastanku.

Ljudi često moraju više puta da čuju istu informaciju da bi je zapamtili. Ne odustajte od svoje poruke samo zato što vas je neko prekinuo.

Mnogo više poštovanja dobijaju oni koji mirno i dosledno nastavljaju da govore ono što smatraju važnim. A vama, koja rečenica je do sada najbolje funkcionisala kada vas neko upadne u reč usred poente?

