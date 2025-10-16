Psiholog otkriva zašto muškarci varaju – i ne, razlog nije seks

Psiholog objašnjava tri duboka razloga koji stoje iza prevare

Mit da muškarci varaju isključivo zbog veće potrebe za seksualnim zadovoljstvom je duboko ukorenjen, ali suštinski pogrešan. Istraživanja u psihologiji odnosa, naročito ona koja se bave emotivnim deficitom i samopoštovanjem, pokazuju da seksualni čin često nije cilj, već simptom mnogo dubljeg, unutrašnjeg problema.

Prevara retko počinje kao potraga za boljim seksom, a gotovo uvek kao potraga za sopstvenim, izgubljenim identitetom unutar veze. U nastavku otkrivamo tri ključna psihološka razloga zašto muškarci ulaze u prevaru.

1. Potraga za validacijom (izgubljeno samopouzdanje)

Najčešći psihološki razlog prevare nije privlačnost, već pokušaj reaktiviranja muškog samopouzdanja. Tokom dugogodišnje veze, muškarac može da izgubi osećaj da je „željen“ ili „poseban“, naročito ako partnerka preuzima ulogu roditelja, šefa ili kritičara.

Prevara u ovom slučaju postaje najbrži, ali i najdestruktivniji put da se ponovo oseti mladim, poželjnim i snažnim. On ne traži novi seks, već novi odraz sebe u očima druge žene – odraz koji mu govori da je i dalje muškarac vredan divljenja.

2. Emotivna distanca i nemogućnost komunikacije

Iskrena emocionalna bliskost je kamen temeljac monogamije. Kada se emotivna veza između partnera prekine, muškarac će često posegnuti za prevarom kao jednostavnijim i bržim rešenjem od teškog razgovora.

Psiholozi naglašavaju da muškarci često ne znaju kako da artikulišu svoju usamljenost, tugu ili nezadovoljstvo dinamikom odnosa. Umesto da kažu: „Osećam se zanemareno i usamljeno“, oni traže utehu i emocionalnu podršku kod druge osobe. Prevara tada služi kao nesvesni beg od obaveze rešavanja problema u primarnom odnosu.

3. Strah od intimnosti (psihološka samo-sabotaža)

Ovo je najdublji i najkompleksniji razlog. Neki muškarci, koji duboko u sebi nose strah od potpune, zdrave intimnosti, nesvesno sabotiraju svoje odnose.

Kada veza postane previše dobra, previše bliska ili previše obećavajuća, muškarac oseća paniku. Prevara postaje mehanizam za samozaštitu od prevelike emocionalne vezanosti. On nesvesno stvara krizu koja ga udaljava od partnerke, jer duboka intimnost za njega predstavlja rizik od emotivnog bola ili gubitka kontrole. Ovakva prevara nije o drugoj ženi, već o strahu od bliskosti sa partnerkom koju voli.

Šta prevara zaista znači?

Prevara je složena i nikada nije isključivo o seksu. Ona je jasan znak da se u vezi izgubila ključna komponenta – emotivno prisustvo, validacija ili psihološka sigurnost.

Stručnjaci se slažu: Muškarac koji vara ne traži nužno novu partnerku, već bolji osećaj sebe. Rešenje za prevaru ne leži u menjanju tela ili izgleda, već u obnavljanju emotivne bliskosti i psihološke sigurnosti u primarnom odnosu.

