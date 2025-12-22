Psiholog upozorava: Ove dve rečenice majka nikada ne bi smela da kaže sinu

Koliko puta ste se zagledali u svog dečaka sa željom da ga zaštitite od celog sveta, ne sluteći da ponekad upravo ta prevelika briga postaje prepreka? Svi roditelji greše iz najbolje namere, ali kada je u pitanju vaspitanje muške dece, psiholozi upozoravaju na suptilne zamke. Postoje rečenice opasne za sinove koje, iako zvuče kao izraz ljubavi, zapravo kidaju krila njihovoj samostalnosti.

Psiholog Lilia Grad ističe da majke često, potpuno nesvesno, svojim rečima vezuju sinove za sebe, sprečavajući ih da postanu zreli i stabilni ljudi. Ove fraze ne deluju kao uvrede, ali njihov dugoročni efekat je razoran po psihu deteta.

„Kako ćeš ti bez mene?“ – Zamka nesposobnosti

Ovo je prva i možda najčešća greška. Kada majka izgovori: „Kako ćeš ti bez mene?“, ona ne postavlja pitanje, već daje konstataciju. Time svom sinu šalje jasnu poruku: ti si nesposoban da preživiš bez moje pomoći. Iako možda mislite da time pokazujete svoju nezamenjivost, zapravo gradite temelj za njegovu doživotnu nesigurnost.

Ovakve rečenice opasne za sinove stvaraju osećaj krivice pri svakom pokušaju osamostaljivanja. Dete počinje da veruje da je odlazak od majke, bilo emotivni ili fizički, čin izdaje. Rezultat? Muškarac koji i u četrdesetim godinama traži potvrdu i dozvolu za svaki svoj potez, nespreman da preuzme odgovornost za sopstveni život.

„Ti si jedini muškarac u mom životu“ – Emocionalni teret

Druga, još teža zamka krije se u rečenici: „Ti si jedini muškarac u mom životu.“ Ovo se često dešava nakon razvoda ili u brakovima gde su odnosi zahlađeni. Iako zvuči kao kompliment, ovo je zapravo oblik emocionalnog incesta. Ne stavljajte taj teret na njegova mala leđa.

Kada sinu dodelite ulogu partnera ili zaštitnika koju bi trebalo da ima odrasla osoba, vi mu oduzimate detinjstvo. On ne treba da bude vaša uteha niti zamena za supruga. Ove rečenice opasne za sinove dovode do toga da oni kasnije u životu beže od vezivanja, jer ih bliskost asocira na gušenje i preveliku odgovornost koju nisu birali.

Šta uraditi umesto toga?

Umesto sumnje, ponudite veru : Recite mu „Verujem da to možeš sam“ umesto da nudite pomoć pre nego što je zatraži.

: Recite mu „Verujem da to možeš sam“ umesto da nudite pomoć pre nego što je zatraži. Pustite ga da pogreši: Padovi su lekcije, a ne dokaz da mu trebate zauvek.

Padovi su lekcije, a ne dokaz da mu trebate zauvek. Zadržite granice: Budite mu majka, a ne prijateljica kojoj se poveravaju bračni problemi.

Roditeljstvo je umetnost puštanja. Najveći uspeh je da vaspitate sina koji će vas voleti, ali kome nećete biti neophodni da bi disao. Izbacite ove rečenice opasne za sinove iz svog rečnika već danas i posmatrajte kako se pred vašim očima razvija u sigurnog i slobodnog čoveka. Nije li to ono što ste oduvek želeli?

