Psihologija je jasna: Sreća ne zavisi od novca i ljubavi, već od jedne navike koju uporno ignorišete

Od čega zavisi sreća zaista? Psiholozi tvrde da nije u pitanju ni novac ni ljubav. Otkrijte naviku koja menja sve i počnite već danas.

Pitate se od čega zavisi sreća kada ste već probali sve, a osmeh i dalje izostaje? Psihologija ima jasan odgovor i on nema veze ni sa debelim novčanikom ni sa savršenim partnerom.

Reč je o jednoj svakodnevnoj navici koju većina ljudi uporno gura pod tepih, iako je ona temelj dugoročnog zadovoljstva.

Od čega zavisi sreća prema savremenoj psihologiji

Decenijama se mislilo da osećaj ispunjenosti dolazi iz spoljnih okolnosti. Veća plata, bolji posao, lepša kuća. Istraživanja sa Harvarda, koja prate ljude više od 80 godina, pokazuju nešto sasvim drugo.

Ono što ljude čini srećnim i zdravim nisu pare ni slava, već kvalitet odnosa sa drugima.

Ali postoji jedna stvar koja te odnose, i sve ostalo, drži na okupu.

Ta stvar je redovno, svesno izražavanje zahvalnosti. Ne kao fraza pred spavanje, već kao prava navika.

Navika koja menja sve, a vi je ignorišete

Reč je o vežbanju zahvalnosti, jednostavnoj rutini koju ljudi odbacuju jer im deluje previše banalno.

Ko bi rekao da pet minuta dnevno može da pomeri ceo unutrašnji život? A upravo se to dešava. Mozak koji svakodnevno traži razloge za zahvalnost prestaje da skenira svet u potrazi za pretnjama i počinje da uočava ono dobro.

Robert Emons, vodeći istraživač na ovu temu, godinama pokazuje da ljudi koji vode dnevnik zahvalnosti spavaju bolje, ređe pate od depresivnih epizoda i imaju jači imunitet.

Zašto novac i ljubav nisu glavni izvor zadovoljstva

Naravno da pomažu. Niko nije srećan kada nema za račune. Ali postoji granica posle koje dodatni novac ne donosi dodatnu radost.

Isto važi i za ljubav. Partner koji vas obožava neće vam pomoći ako vi sami sebe ne umete da pohvalite.

Zato se odgovor na pitanje od čega zavisi osećaj sreće uvek vraća na unutrašnji stav.

Ljudi prave istu grešku decenijama. Čekaju da im se nešto spolja desi pa da onda budu zadovoljni. Pa kad dobijem unapređenje. Pa kad nađem pravu osobu. Pa kad otplatim stan. To čekanje nikada ne prestaje.

Kako u praksi da vežbate zahvalnost

Probajte sledeće korake tokom narednih sedam dana, bez preskakanja:

Svako veče zapišite tri konkretne stvari zbog kojih ste danas zahvalni, ne uopšteno već detaljno

Jednom nedeljno pošaljite poruku osobi koja vam je nešto značila, samo da joj se zahvalite

Kada vas uhvati frustracija, zastanite i nabrojite pet stvari oko sebe koje funkcionišu

Ujutru, pre telefona, izgovorite naglas jednu rečenicu zahvalnosti

Vodite „tegobu“ i „blagoslov“ rame uz rame, ne ignorišite probleme već ih stavite u kontekst

Zamka u koju svi upadnu na početku

Ljudi probaju dva dana, ne osete trenutni efekat i odustanu. Mozak ne menja šablone preko noći. Potrebno je najmanje tri nedelje doslednog vežbanja da biste primetili razliku u raspoloženju. Druga greška je pisanje uopštenih stvari poput „zahvalan sam za porodicu“. To ne radi. Morate biti specifični: zahvalan sam što me je sin jutros zagrlio bez razloga.

I još nešto. Zahvalnost ne znači da poričete probleme. Možete biti zahvalni i istovremeno tužni. To su dva odvojena kanala koja žive u istom mozgu.

