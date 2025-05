Psihološki test: Izaberite jedan poklon sa slike i otkrijte sve svoje skrivene potencijale

Često nas uslovljavanje, strahovi, nesigurnosti i ego blokovi sprečavaju da u potpunosti izrazimo svoj potencijal. Svi imamo neiskorišćene talente koji se mogu otkriti uz malo vežbe i samoopredeljenja.

Kada smo u stanju da identifikujemo svoj potencijal, možemo naučiti da ih obučavamo, unapređujemo i pre svega biramo kako da ih iskoristimo.

Dobra vest je da potencijal može biti obučen, razvijen i poboljšan, ali prvo morate znati kako ga prepoznati.

Koji je vaš skriveni potencijal?

Svaka od sledećih kutija sa poklonom koje ćete pronaći na slici ispod evocira resurse koji čekaju da budu traženi jer već pripadaju vama. Izaberite kutiju koja vam prvo privuče pažnju, zamislite da je otvorite i otkrijte koji resurs nalazite unutra.

1) Otvorili ste kutiju za empatiju

Empatija je veoma koristan alat u raznim sektorima; pomaže u romantičnim, radnim i društvenim osvajanjima. Jačanje ovog vašeg resursa će vam dati dodatnu prednost da postignete svoje ciljeve. Ponekad ste previše zaokupljeni sobom i ne shvatate da možete imati mnogo više koristeći svoje urođene empatičke veštine.

2) Otvorili ste kutiju kreativnosti

Svaka osoba u svojim resursima sadrži kreativni potencijal, koji često ostaje neizražen ili se koristi samo sporadično. Ne možete zamisliti koliko daleko možete otići ako samo izvadite nešto što vam već pripada.

Ovaj resurs sa visokom dodatom vrednošću je najbrži način na koji možete da iskoristite da biste rešili svakodnevne probleme i pronašli nove ideje i rešenja.

3) Otvorili ste komunikacionu kutiju

Prijateljstvo, šarm, harizma…sve osobine koje vam pripadaju. Da li ste primetili da vas ljudi mnogo vole? Da ste samo manje fokusirani na svoje mane, shvatili biste ovo. Da li ste ikada razmišljali o traženju posla kao hostesa, stjuard, promoter ili za bilo koji profil koji zahteva kontakt sa javnošću? Izgleda da su skrojene za vas. Vi ste kao magnet, privlačite svakoga ko vam je blizak, šteta što često mrzite sebe.

4) Otvorili ste sudsku kutiju

Ponekad nesigurnost blokira vašu sposobnost da donosite presude; Možda to još ne znate, ali imate retku sposobnost da vidite stvari onakve kakve zaista jesu i da ne donosite prebrzo zaključke. Promeniti mišljenje kada nove informacije sugerišu da to uradite nije lak zadatak, ali možete to da uradite… samo morate da verujete u to.

5) Otvorili ste kutiju za hrabrost

Možda nemate dovoljno samopoštovanja da to priznate, ali svakako imate snažnu sposobnost da postignete ciljeve čak i savladavajući teške prepreke.

Imate dovoljno hrabrosti; ne volite da odstupite od pretnji i teškoća. Kad treba, zasučete rukave i krenete na posao… šteta što brzo zaboravite dokle ste stigli.

6) Otvorili ste kutiju ljubavi

Osoba koja ume da pruži ljubav bez obzira na to šta dobije je dragoceno blago koje se mora čuvati…i vi ste deo ovog elitnog kruga. Mnogo puta vam je rečeno da ste posebni, nažalost, vi ste prvi koji ne verujete u to i to je uticalo na vaš izbor.

Za izuzetne ljude poput vas, ljubav je najplemenitiji izraz koji ljudsko biće može da iskoristi; zaljubiš se u osmeh, stari džemper, uspomenu… znaš da voliš bez interesovanja i bez potrebe da imaš nešto zauzvrat. To ne znači biti slab, već imati plemenita osećanja…. zapamtite to.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com