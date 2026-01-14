Psihološki test: Izaberite pticu koja vam se najviše sviđa i otkrijte šta vas čini tako jedinstvenim i posebnim

Bez ikakve sumnje, testovi ličnosti su jedan od instrumenata koje korisnici interneta najčešće koriste za borbu protiv dosade. Ono što vam danas donosimo je psihološki test zahvaljujući kojem možete otkriti skrivene vrline, ali i mane svog karaktera.

Ovo je test ličnosti koji je u poslednjem periodu postao viralan na društvenim mrežama. Psihološki test o kome je reč sastoji se od slike koja prikazuje pet različitih ptica. Samo treba da pogledate ilustraciju i izaberete jednu od pet mogućih figura.

Samo se fokusirajte i pogledajte sliku

Hajde da zajedno saznamo rezultate!

Ako ste na slici iznad odabrali pticu pod rednim brojem 1, hrabrost je jedna od karakteristika koja vas najviše izdvaja, u stvari strah nije za vas. Tokom dana, vaše raspoloženje se može vrlo lako promeniti.

Ako ste se, pak, odlučili za pticu broj 2, to znači da ste osoba dobrog srca. Vi ste jedan od najboljih u rešavanju problema, zato vas većina ljudi pita za savet.

Ako ste na slici odabrali da je pticu broj 3 pamet je vaša jača strana. Vi ste veoma pažljiva i skrupulozna osoba. U stvari, pre donošenja bilo kakve odluke uvek analizirajte nedostatke i prednosti. Impulzivnost nije stvar koja vam pripada.

Ako ste na slici odabrali pticu broj 4, znate kako da rešite bilo koji problem. Veoma ste dinamična osoba, ničega se ne plašite i briga o svemu nije za vas. Odlučnost je osobina koja vas razlikuje, ako odaberete konkretan cilj učinićete sve da ga postignete sa velikom snagom i hrabrošću.

Ako je na slici iznad izabrali pticu pod rednim brojem 5, to znači da ste osoba koja je sigurna u svoje veštine. Za većinu ljudi ste odličan primer koji oni treba da slede i mnogi su inspirisani vama.

