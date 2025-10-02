Psiholozi otkrivaju kako da prepoznate manipulatora za samo nekoliko sekundi

Nova studija pokazuje vezu između telesnog držanja i osobina koje ukazuju na manipulativno ponašanje, pa osnovne vizuelne naznake mogu pomoći da brzo procenite da li neko koristi fizičku dominaciju da bi stekao prednost nad drugima.

Šta su naučnici otkrili

Tim naučnika je sproveo pet odvojenih studija na ukupno 608 ispitanika i analizirao fotografije pomoću alata OpenPOSE koji meri ključne tačke tela — liniju vrata, pogled, ramena, kičmu i kukove — kako bi kvantifikovao držanje.

Osobe koje prirodno zauzimaju raširene, uspravne „power“ poze češće su pokazivale orijentaciju ka socijalnoj dominaciji i veći stepen antisocijalnih crta, uz niži skor na empatiji i slabiju kontrolu besa.

„Iznenadilo nas je da su antisocijalne osobine najdoslednije povezane sa držanjem tela“, rekli su autori studije, „a ne sa depresijom i negativnim emocijama.“

Tim sumnja da preferencija može odražavati nesvesnu „upotrebu zastrašivanja kako bi se poboljšao sopstveni pristup resursima u okruženju na račun drugih“.

„Prethodne studije kliničke depresije pronašle su više pogrbljenih položaja kod depresivnih pacijenata“, objasnili su istraživači sa Univerziteta Makgil.

„I dok smo videli neke dokaze za to u našim podacima“, primetili su, „antisocijalne osobine su bile daleko doslednije.“

Veza između držanja i ličnosti

Rezultati ovih pet studija su pojačali vezu između držanja i ličnosti, otkrivajući da su uspravniji položaji praćeni kod učesnika koji su imali veću želju za moći i spremnost da primene manipulativne ili agresivne strategije kako bi dobili ono što žele.

Ali istraživači su primetili da ovo ne treba tumačiti kao izgovor za pogrbljenost.

„Ljudi NE bi trebalo da se zanose mišlju da će uspravno stajanje promeniti vašu ličnost (nabolje ili nagore)“, rekli su.

Ograničenja i upozorenje

Istraživanje je obuhvatilo pretežno mlade odrasle osobe i studente te većinski ispitanice, pa autori upozoravaju da rezultati ne moraju generalizovati na celu populaciju i da korelacija ne znači i uzročnost.

Praktičan savet

Ako neko namerno koristi telesni položaj kako bi vas zastrašio ili zauzeo više prostora, to može biti signal da treba držati distancu i izbegavati davanje prednosti takvom ponašanju

