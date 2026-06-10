Psiholozi otkrivaju kako da prepoznate skrivene sociopate u svom okruženju: „Često deluju potpuno normalno i upravo je to problem“

Najveća opasnost su osobe koje deluju najpristojnije. Psiholozi objašnjavaju po čemu se skrivene sociopate razlikuju od ostatka društva.

Jedan od najčešćih načina na koji ljudi pokušavaju da objasne razliku između sociopata i psihopata jeste teorija „priroda protiv okruženja“. Prema toj ideji, skrivene sociopate su proizvod sredine u kojoj su odrasle, dok se psihopate rađaju sa određenim osobinama.

Neki istraživači opisivali su ove ljude kao one koje je oblikovalo okruženje – drugim rečima, oni su „stvoreni“, a ne rođeni takvi. Ipak, psiholog Rendi Salekin upozorava da stvari nisu tako jednostavne i da je potrebno mnogo više istraživanja da bismo razumeli kako okruženje i geni zapravo stvaraju ovakve profile.

Genetika ili loše odrastanje?

Danas većina stručnjaka veruje da antisocijalne osobine nastaju kombinacijom genetike i životnog okruženja. Nasledni faktor je prisutan u oko 50 odsto slučajeva, dok druga polovina dolazi iz iskustava, posebno iz detinjstva.

Skrivene sociopate često nose ožiljke iz prošlosti, poput zanemarivanja u prvih 18 meseci života ili zlostavljanja, što povećava verovatnoću razvoja ovakvih obrazaca ponašanja.

Kod nekih ljudi taj proces postaje začarani krug – njihovi postupci izazivaju negativne reakcije drugih, što dodatno učvršćuje njihova nepoverenja i agresivnost prema svetu.

Problem je u definicijama

Možda je problem u samim definicijama. Ako je teško povući jasnu granicu, možda su kategorije previše pojednostavljene. Umesto podela, istraživači koriste trijarhični model koji posmatra nedostatak kontrole impulsa, smelost i okrutnost.

Salekin smatra da problemi najčešće nastaju kada su prisutne sve tri dimenzije, dok skrivene sociopate mogu imati različite kombinacije ovih osobina koje ih čine teško uočljivim za okolinu.

Šarm kao savršena maska

Dok traje naučna rasprava, Abigail Marš upozorava da se često zaboravlja suština – jedan do dva procenta populacije uporno pokazuje antisocijalno ponašanje, koje je odgovorno za veliki deo nasilnih zločina. Ti ljudi često ni sami ne žele da budu takvi, ali njihovi životi se raspadaju, zajedno sa životima ljudi oko njih.

Za razliku od stereotipa iz filmova, skrivene sociopate često nisu hladni ili eksplozivni negativci koje je lako uočiti. Naprotiv, mnogi umeju da budu šarmantni, samouvereni i veoma prijatni u društvu.

Kako zapravo prepoznati skrivene sociopate?

Stručnjaci su saglasni da je to mnogo teže nego što mislite. Ako osoba želi da vam se dopadne, vrlo verovatno će u tome uspeti. Ne možete nekoga proceniti posle nekoliko susreta, jer skrivene sociopate često koriste šarm kao paravan.

Marš savetuje da više pažnje obratite na dugoročne obrasce ponašanja kroz različite situacije. Poseban znak upozorenja jeste osoba koja stalno koristi druge ljude kako bi dobila ono što želi.

Oprez umesto paranoje

Na kraju, važno je izbeći čestu grešku – ne nazivajte nekoga sociopatom samo zato što ga ne volite. Termin „sociopata“ se u nauci sve manje koristi, dok se fokus pomera na detaljno proučavanje osobina ličnosti.

Ipak, dok god prepoznajemo da skrivene sociopate mogu delovati kao sasvim obični ljudi, bićemo korak bliže tome da zaštitimo sebe i svoje bližnje od manipulacije.

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