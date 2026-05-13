Psiholozi otkrivaju kako prepoznati skrivenog sociopatu: „Često deluju potpuno normalno i upravo je to problem

Skriveni sociopata retko izgleda kao negativac iz filma. Najčešće je to osoba koja deluje smireno, šarmantno i potpuno uklopljeno u društvo. Upravo zato psiholozi upozoravaju da je takve ljude izuzetno teško prepoznati bez dužeg posmatranja.

Stara podela tvrdila je da su sociopate proizvod sredine, a psihopate da se rađaju takve. Sekundarne psihopate viđene su kao ljudi koje je oblikovao život, dok se primarna psihopatija pripisivala genetici.

Ipak, psiholog Rendi Salekin za BBC Science Focus tvrdi da granica nije tako oštra.

Većina današnjih stručnjaka veruje da psihopatske crte nastaju kombinacijom gena i okruženja. Nasledni faktor učestvuje sa oko 50 odsto, dok ostatak dolazi iz detinjstva i odrastanja.

Zanemarivanje u prvih osamnaest meseci, zlostavljanje i loši psihosocijalni uslovi povezuju se sa kasnijim antisocijalnim ponašanjem.

Začarani krug koji stvara osobine sociopate

Psihološkinja Abigail Marš objašnjava da osobe sa predispozicijama često upadaju u obrazac u kojem njihovo ponašanje izaziva negativne reakcije okoline. Te reakcije zatim učvršćuju njihovo nepoverenje i agresiju. Vremenom postaje nemoguće odvojiti uzrok od posledice.

Tri lica maskirane psihopatije

Pošto klasične kategorije deluju previše grubo, deo istraživača koristi trijarhični model. On psihopatske crte deli u tri dimenzije:

nedostatak kontrole impulsa

smelost

okrutnost

Neko može biti izrazito smeo, ali bez emocionalne hladnoće. Najteže posledice, kako navodi Salekin, javljaju se kada su sve tri osobine prisutne istovremeno.

Po čemu se prepoznaje skriveni sociopata

Psiholozi sa Oksforda procenjuju da oko jedan do dva odsto populacije pokazuje trajne crte poput nedostatka empatije, manipulativnosti, hroničnog laganja i naduvanog osećaja sopstvene važnosti. Taj mali procenat odgovoran je za čak dve trećine nasilnih zločina, prema podacima koje navodi Marš.

Problem je što stereotip vara. Osobe sa izraženim psihopatskim osobinama često su šarmantne, samouverene i prijatne. Marš kaže da, ako takva osoba želi da vam se dopadne, gotovo sigurno će u tome uspeti.

Greška koju pravi skoro svako

Salekin upozorava da prosečna osoba teško može proceniti nekoga posle nekoliko razgovora. Potrebno je vreme, više situacija i različit kontekst.

Marš savetuje da pratite obrasce, a ne pojedinačne ispade. Crveni alarm je osoba koja stalno koristi druge, bilo šarmom, bilo pritiskom.

Mnogi ljude proglašavaju psihopatama jer im prosto nisu simpatični. Istovremeno, ozbiljne znake kod onih koji im se dopadaju olako previđaju.

Istraživanje Marševog tima iz 2025. godine pokazalo je da emocionalna hladnoća i zlostavljanje u detinjstvu menjaju amigdalu, ali različitim putevima. To potvrđuje da postoji više puteva do antisocijalnog ponašanja.

Termin sociopata danas nema univerzalnu definiciju i uglavnom je preživeo u medijima i krimi serijama. Nauka se sve više pomera ka proučavanju konkretnih crta ličnosti i moždanih obrazaca, umesto ka popularnim etiketama.

