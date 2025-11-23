Psiholozi tvrde da ove 3 ružne navike imaju samo visoko inteligentni ljudi: Da li se prepoznajete?

Mislili ste da ste lenji? Psiholozi otkrivaju – ove tri ružne navike su pokazatelj oštrog uma i visoke inteligencije!

Da li ste neuredni, psujete i kasno ustajete? Studije potvrđuju da su ove tri „ružne“ navike odlika visoko inteligentnih ljudi!

Od malena nas uče da su urednost, rano ustajanje i pristojan rečnik ključ uspeha i zrelosti. Svako ko odstupa od ovih pravila odmah dobija etiketu „lenj“, „neorganizovan“ ili „vulgaran“. Međutim, psiholozi širom sveta, potkrepljeni ozbiljnim naučnim studijama, potpuno okreću stvarnost naglavačke: ove tri ružne navike u stvari imaju samo visoko inteligentni ljudi!

Ako se pronađete u sledećim navikama, vreme je da prestanete da se izvinjavate za svoj oštar um.

1. Neurednost

Postoji uverenje da biti neuredan znači biti neorganizovan i samim tim manje produktivan. Ipak, jedan psiholog sa Univerziteta Minesota otkrio je da su ljudi koji imaju neuredne sobe inteligentniji i da imaju veći IQ. I zaista, tvrdi on, kada se vaš um bavi velikim stvarima, briga o neurednosti je nešto što vam je poslednje na umu.

Šta više, objašnjava, neuredna soba znači da ste vrlo kreativna osoba.

2. Kasno buđenje

Kada ostajete budni do kasno i morate rano da ustanete za posao, to znači da ste verovatno uvek umorni i zato vas drugi doživljavaju kao lenje osobe, kolikog god radili u toku svoje radne nedelje ili smene.

Zapravo, vaš cirkadijalni ritam kod vas radi drugačije nego kod drugih ljudi. Ono što je zanimljivo je da su naučnici pronašli vezu između cirkadijalnih ritmova ljudi i njihovih nivoa inteligencije. Jedna studija objavljena u časopisu „Psychology Today“ otkrila je da ljudi koji su ostajali budni do kasno u noć i budili se kasnije ujutru imaju viši IQ.

3. Psovanje

Psovanje je kao navika oduvek na lošem glasu. Ljude koji psuju ostali često doživljavaju kao vulgarne i nepristojne. Međutim, studija sprovedena na Maris koledžu u Njujorku pokazala je upravo suprotno – ljudi koji često psuju su inteligentniji, imaju veći vokabular i bolje retoričke veštine.

Osim toga, oni su iskreniji jer je psovanje povezano sa iskrenim emocijama. To znači da će oni koji psuju verovatno pokazati svoje pravo lice i izraziti svoja prava osećanja.

