Nauka potvrdila: Psihopate uvek biraju ovaj tip automobila – proverite da li je i vaš na listi

Psihopate i automobili imaju čudnu vezu koju je nauka konačno ogolila. Ako vidite ovaj model u retrovizoru, budite oprezni.

Da li ste ikada osetili nelagodu kada vam se određeni automobil „zalepi“ za branik pri velikoj brzini? Verujte, taj osećaj vas ne vara. Nauka je nedavno potvrdila da psihopate i automobili specifičnih marki imaju snažnu, gotovo neraskidivu korelaciju.

Istraživanja pokazuju da vozači koji pokazuju znakove „mračne trijade“ najčešće biraju skupe nemačke automobile. Ipak, nije stvar samo u limu, već u onome što se dešava u glavi osobe koja drži volan dok vas posmatra kao prepreku, a ne kao čoveka.

Koja kola najčešće voze psihopate?

Osobe sa izraženim psihopatskim crtama najčešće biraju luksuzne nemačke automobile, poput BMW-a i Audija, jer ih vide kao produžetak sopstvene moći. Ova vozila im služe za dominaciju na putu i hranjenje ega kroz agresivan stil vožnje.

Ljudi mi se stalno žale na bahatost u saobraćaju, misleći da je to stvar nekulture. Fora je u tome što svi misle da je u pitanju samo nedostatak vaspitanja, a zapravo se radi o dubljem poremećaju ličnosti. Profesori sa Univerziteta u Helsinkiju su to lepo objasnili. Psihopate i automobili visokih performansi su savršen spoj jer takva vozila omogućavaju ispoljavanje narcisoidnosti bez reči.

Nije svaki vozač skupog automobila problematičan, ali oni sa manjkom empatije nepogrešivo biraju određenu estetiku. Oni ne kupuju auto da bi se prevezli od tačke A do tačke B. Oni kupuju status.

Zašto baš nemačka vozila?

Veza između pojmova psihopate i automobili nije slučajna. Evo šta ih privlači kod ovih mašina:

Signaliziranje statusa: Žele da svi vide koliko su „iznad“ proseka.

Agresivan dizajn: Oštre linije automobila odgovaraju njihovom unutrašnjem stanju.

Performanse za dominaciju: Brzina im omogućava da „kazne“ sporije vozače.

Izolacija od okoline: Zvučna izolacija i luksuz ih odvajaju od „običnog sveta“.

Nemojte me pogrešno shvatiti, vožnja dobrog automobila ne čini vas lošom osobom. Međutim, problem nastaje kada vozilo postane oružje za zastrašivanje. Istraživanje je pokazalo da su muškarci koji su opsednuti statusnim simbolima često svadljivi, tvrdoglavi i bezobzirni. Zvuči poznato?

Kada sledeći put vidite da neko divljački menja trake bez migavca, setite se ovoga. Verovatno nije u žurbi. Verovatno samo hrani svoj ego. Psihopate i automobili su tema o kojoj se ćuti, ali statistika udesa govori dovoljno. Najbolje što možete da uradite je da se sklonite. Ne vredi se raspravljati sa nekim ko vas posmatra kao čunj na poligonu.

Da li ste primetili ovaj obrazac na našim ulicama ili mislite da je marka automobila ipak slučajnost?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com