Pušačima neće biti dobro od ove cifre: Lekar izračunao koliko kutija cigareta treba da košta!

Da li će samo bogati u budućnosti biti u mogućnosti da sebi priušte porok poput pušenja? Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO), pušenje bi trebalo znatno da poskupi.

Ipak, jedan nemački lekar je na osnovu troškova koje država ima za lečenje pušača izračunao koliko bi trebala da iznosi cena jedne kutije. Podsećanja radi, kutija cigareta u Nemačkoj trenutno je između 7 i 10 evra, zavisno od brenda.

Cena kutije cigareta

Šef Odeljenja za promociju zdravlja Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) dr. Rudiger Kreh rekao je za nemačke medije da je ovaj iznos suviše nizak.

Naime, ako izračunate direktne troškove pušenja po kutiji, dolazi se do iznosa od 23 evra.

“Vidimo da je to daleko od onoga koliko trenutno plaćate za cigarete u Nemačkoj”, rekao je dr Kreh. On je naveo i troškove koj država ima:

– troškovi lečenja

– troškovi lekrskih poseta i lekova

– troškovi rehabilitacije i nege

“Pušenje košta nemačku državu 82 milijarde evra svake godine”, objašnjava stručnjak, a prenosi fenix-magazine.

Ostale zemlje su daleko ispred Nemačke, tvrde mediji. Navode Irsku kao primer, gde cigarete sada koštaju 15,60 evra. Zapanjujuće je da posebno Nemačka ne napreduje dobro u području kontrole duvana, smatraju nemački mediji. Stručnjak smatra kako bi trebalo da poskupe slatkiši, kao i alkohol.

“Tako je, trebalo bi povećati i poreze na alkohol i šećer, o čemu se u Nemačkoj već raspravlja”, smatra stručnjak.

