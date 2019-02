Putin poklonio bolesnoj devojčici štene (video)

View this post on Instagram

#Repost @otvprim: 🔵Segodnя mečta malenьkoй devočki iz Slavяnki sbыlasь – Veronike podarili щenka zolotistogo retrivera. Ona vmeste s mamoй napisala pisьmo Prezidentu Vladimiru Putinu s prosьboй podaritь eй pitomca. U devočki autizm, i эta sobaka sdelaet ee sčastlivee. ___ 🎥Avtor sюžeta @tobiana_menshikora.