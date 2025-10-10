Računica bez greške: Koliko tačno treba da imate kilograma prema visini i godinama

Koliko treba da imate kilograma? To pitanje ne nosi samo estetsku težinu, već i zdravstvenu, emocionalnu i funkcionalnu. Ljudi ga postavljaju kada žele da se osećaju bolje, da preduprede rizike, da razumeju svoje telo. Ali odgovor nije jednostavan.
U eri brzih dijeta i idealizovanih tela, lako je pomisliti da postoji jedna tačna cifra. Međutim, idealna težina nije univerzalna. Ona zavisi od visine, godina, građe, hormona, načina života, pa čak i mentalnog stanja.
Zato pre nego što izračunate “svoju brojku”, važno je da znate:
Računica bez greške postoji – ali samo ako se koristi sa razumevanjem.
Popularne formule – i njihova ograničenja
Kada se govori o “idealnoj težini”, najčešće se koriste sledeće formule:
- BMI (Body Mass Index) – najpoznatiji pokazatelj, računa se kao težina (kg) podeljena kvadratom visine (m²).
- Broca formula – visina u cm minus 100 (za muškarce) ili minus 105 (za žene).
- Waaler tabela – uzima u obzir visinu, godine i telesnu građu.
Ove metode mogu dati grubu procenu, ali ne uzimaju u obzir mišićnu masu, genetiku, hormonski status, način života i druge važne faktore.
Napomena:
“BMI i slične formule mogu biti korisne kao orijentir, ali nikako ne treba da budu jedini kriterijum,” kaže nutricionistkinja dr Marija Petrović. “Zdrava težina zavisi od mnogo više od brojeva — uključuje i krvnu sliku, metabolizam, nivo fizičke aktivnosti i psihološko stanje.”
Kako da izračunate „idealnu težinu“- i šta to znači
BMI – Brza orijentacija
Formula: Težina (kg) ÷ (visina u metrima)² Primer: Ako imate 170 cm i 65 kg → 65 ÷ (1.70 × 1.70) = 22.5
Tumačenje:
- Ispod 18.5 → Pothranjenost
- 18.5–24.9 → Normalna težina
- 25–29.9 → Prekomerna težina
- 30+ → Gojaznost
Napomena: Sportisti i osobe sa više mišićne mase mogu imati visok BMI, a da nisu gojazni.
Broca formula – Brza i jednostavna
Muškarci: Visina (cm) – 100 Žene: Visina (cm) – 105 Primer:
- Muškarac, 180 cm → 180 – 100 = 80 kg
- Žena, 165 cm → 165 – 105 = 60 kg
Napomena: Ova formula ne uzima u obzir godine, građu ni mišićnu masu.
Waaler tabela – Detaljniji pristup
Waaler tabele kombinuju visinu, godine i telesnu građu (sitna, srednja, krupna) da bi dale raspon idealne težine. Na primer, za osobu visine 170 cm i 50 godina:
- Sitna građa: 58–64 kg
- Srednja građa: 63–69 kg
- Krupna građa: 68–75 kg
Napomena: Waaler pristup je fleksibilniji, ali i dalje ne zamenjuje individualnu procenu lekara.
Kako da ih koristite pametno
Ako želite da proverite svoju težinu prema visini i godinama:
- Koristite BMI kalkulator kao početnu tačku
- Uporedite sa Broca formulom za brzu procenu
- Pogledajte Waaler tabele ako želite detaljniji uvid
- Ali najvažnije: posavetujte se sa lekarom ili nutricionistom pre bilo kakvih zaključaka
Računica bez greške – uz stručni kontekst
Idealna težina nije samo broj. Ona je kombinacija zdravlja, funkcionalnosti i dobrobiti. Zato, kada koristite BMI, Broca ili Waaler metodu — ne zaboravite da ih ublažite kontekstom. Računica bez greške postoji samo kada se računa sa telom, a ne protiv njega.
