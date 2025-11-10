Računica bez greške: Koliko treba da imate kilograma prema svojoj visini i godinama

Idealna težina nije samo broj kilograma, nije univerzalna. Ona zavisi od visine, godina, građe, hormona, načina života

Koliko treba da imate kilograma? To pitanje ne nosi samo estetsku težinu, već i zdravstvenu, emocionalnu i funkcionalnu.

Ljudi ga postavljaju kada žele da se osećaju bolje, da preduprede rizike, da razumeju svoje telo. Ali odgovor nije jednostavan.

U eri brzih dijeta i idealizovanih tela, lako je pomisliti da postoji jedna tačna cifra. Međutim, idealna težina nije univerzalna. Ona zavisi od visine, godina, građe, hormona, načina života, pa čak i mentalnog stanja.

Zato pre nego što izračunate “svoju brojku”, važno je da znate:

Računica bez greške postoji – ali samo ako se koristi sa razumevanjem.

Popularne formule – i njihova ograničenja

Kada se govori o “idealnoj težini”, najčešće se koriste sledeće formule:

BMI (Body Mass Index)

Broca formula – visina u cm minus 100 (za muškarce) ili minus 105 (za žene).

Waaler tabela – uzima u obzir visinu, godine i telesnu građu.

Ove metode mogu dati grubu procenu, ali ne uzimaju u obzir mišićnu masu, genetiku, hormonski status, način života i druge važne faktore.

Napomena:

“BMI i slične formule mogu biti korisne kao orijentir, ali nikako ne treba da budu jedini kriterijum,” kaže nutricionistkinja dr Marija Petrović. “Zdrava težina zavisi od mnogo više od brojeva — uključuje i krvnu sliku, metabolizam, nivo fizičke aktivnosti i psihološko stanje.”

Kako da izračunate „idealnu težinu“- i šta to znači

BMI – Brza orijentacija

Formula: Težina (kg) ÷ (visina u metrima)² Primer: Ako imate 170 cm i 65 kg → 65 ÷ (1.70 × 1.70) = 22.5

Tumačenje:

Ispod 18.5 → Pothranjenost

18.5–24.9 → Normalna težina

25–29.9 → Prekomerna težina

30+ → Gojaznost

Napomena: Sportisti i osobe sa više mišićne mase mogu imati visok BMI, a da nisu gojazni.

Broca formula – Brza i jednostavna

Muškarci: Visina (cm) – 100 Žene: Visina (cm) – 105 Primer:

Muškarac, 180 cm → 180 – 100 = 80 kg

Žena, 165 cm → 165 – 105 = 60 kg

Napomena: Ova formula ne uzima u obzir godine, građu ni mišićnu masu.

Waaler tabela – Detaljniji pristup

Waaler tabele kombinuju visinu, godine i telesnu građu (sitna, srednja, krupna) da bi dale raspon idealne težine. Na primer, za osobu visine 170 cm i 50 godina:

Sitna građa: 58–64 kg

Srednja građa: 63–69 kg

Krupna građa: 68–75 kg

Napomena: Waaler pristup je fleksibilniji, ali i dalje ne zamenjuje individualnu procenu lekara.

Kako da ih koristite pametno

Ako želite da proverite svoju težinu prema visini i godinama:

Koristite BMI kalkulator kao početnu tačku

Uporedite sa Broca formulom za brzu procenu

Pogledajte Waaler tabele ako želite detaljniji uvid

Ali najvažnije: posavetujte se sa lekarom ili nutricionistom pre bilo kakvih zaključaka

Računica bez greške – uz stručni kontekst

Idealna težina nije samo broj. Ona je kombinacija zdravlja, funkcionalnosti i dobrobiti. Zato, kada koristite BMI, Broca ili Waaler metodu — ne zaboravite da ih ublažite kontekstom. Računica bez greške postoji samo kada se računa sa telom, a ne protiv njega.

