„Rage bait“ je upravo proglašen za reč godine: Ali znate li šta uopšte znači taj izraz

Izraz „rage bait“ je upravo proglašen za reč godine, ali vi možda ne znate šta tačno označava i zašto je danas toliko popularan.

Rage bait je sadržaj koji je kreiran da Vas naljuti — cilj je da reagujete, komentarišete ili delite. U vremenu društvenih mreža, takav sadržaj prodaje se pažnjom i provokacijom.

Šta je “rage bait” i zašto je postao sve češći

Oxford University Press je 2025. proglasio „rage bait“ za Reč godine, jer je upotreba tog izraza utrostručena.

“Rage bait” označava online sadržaj stvoren namerno da izazove bes, uvredu ili frustraciju, sa ciljem da navede korisnike da reaguju — komentarišu, dele, klikću.

To je suštinski oblik manipulacije pažnjom — ne stiče se lojalnost sadržaju kroz vrednost, nego kroz emotivnu reakciju.

Zašto nas “hvata bes” — psihologija i algoritmi

Bes i ljutnja se šire brže nego radost — istraživanja pokazuju da su negativne emocije zaraznije na društvenim mrežama.

Kreatori “rage bait” sadržaja često koriste bezuvršten ton, apsolutne tvrdnje, manjak nijansi — to žestoko aktivira naše emocionalne reakcije, pre nego razmišljanje.

Platforme i algoritmi favorizuju sadržaje koji dobiju mnogo komentara, šerovanja, reakcija — a bes i kontroverza dovode do najbrže i najmasovnije interakcije.

Kako prepoznati “rage bait” — konkretni znaci

Postovi koji preteruju, polarizuju ili idu na crtu vrednostima — bez utančanosti.

Naslovi ili izjave koje ciljano provociraju: “Da li…?” “Svi koji misle ovako su idioti…” — jednostrane i ekstremne tvrdnje.

Sadržaj koji ne nudi informacije, nego emociju — više širi revolt nego razumevanje.

Kada gotovo svaka objava tog autora ima sličan “naboj”: kontroverza, uvreda, šok.

Šta Vi možete da uradite — da se ne ulovite

Zaustavite se pre nego komentarišete — proverite da li se osećate besno/la samo da bi reagovali. Ako jeste, verovatno je to “rage bait”.

Ocenite vrednost informacije, ne samo emociju — da li sadržaj donosi neku suštinsku vrednost ili samo izaziva bes?

Pažljivije birajte izvore, pratite autore koji donose analizu, ne dramatične naslove.

Redefinišite svoj refleks skrolovanja — ako osetite impuls, udahnite, razmislite, i samo nastavljajte dalje.

Zašto je važno da prepoznate “rage bait”

Jer bes koji uzrokuje “rage bait” nije bez posledica — utiče na Vaše raspoloženje, stres, pogled na druge. A uz to — daje moć autorima manipulacije, ne Vama. Razumevanje “rage bait” mehanizma je prvi korak ka tomu da ponovo imate kontrolu nad svojim pažnjom i emocijama u digitalnom svetu.

