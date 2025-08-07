Raj pretvoren u haos: Kako su influenseri uništili jednu od najlepših plaža na svetu (video)

Plaža Calo des Moro na Majorki nekada je bila skriveni dragulj – netaknuta uvala sa tirkiznim morem i mirnom atmosferom. Ali sve se promenilo kada su influenseri počeli da je promovišu na društvenim mrežama, pretvarajući rajski kutak u turističku katastrofu.

Od tajne destinacije do viralnog pakla

Calo des Moro je postala viralna zahvaljujući Instagram i TikTok objavama koje su prikazivale njenu nestvarnu lepotu. Više od 1.300 TikTok videa i desetine miliona pregleda doveli su do toga da se svakodnevno pojavljuje i do 4.000 ljudi i 1.200 vozila u ovoj maloj uvali. Umesto mira, sada vladaju gužve, redovi i haos.

Smeće, nestanak peska i protesti lokalaca

Masovni turizam ostavio je ozbiljne posledice: plaža je zatrpana smećem, a procene pokazuju da svakih nekoliko meseci nestane i do šest tona peska. Lokalno stanovništvo je reagovalo protestima – više od 300 ljudi okupilo se sa transparentima „Zauzmimo naše plaže“, deleći letke turistima sa molbom da napuste uvalu.

„I ljudi se onda čude zašto lokalci protestvuju protiv prekomernog turizma, „Došla sam ovde pre 7 godina i bilo je netaknuto. Sad je sramotno videti šta su ljudi uradili“, „Majorka je predivna, ali turisti ovo rade. Meštani nikad ne bi tako uništavali svoje ostrvo“, bili su samo neki od komentara.

Dok su jedni izrazili tugu i frustraciju, drugi su pozivali na odgovornije ponašanje i edukaciju turista, naročito u prirodnim zaštićenim područjima. Mnogi smatraju da se o ovakvim lokacijama ne bi trebalo govoriti kao o „skrivenim blagom“ jer prestaju biti skrivena čim postanu viralna.

Vlasti povlače promotivne slike – ali šteta je već učinjena

Gradonačelnica Marija Pons potvrdila je da su lokalne vlasti uklonile promotivne fotografije Calo des Moro sa zvaničnih stranica, pokušavajući da smanje pritisak. Ipak, šteta je već učinjena – prirodni balans je narušen, a nekadašnji raj sada je simbol neodgovornog turizma.

