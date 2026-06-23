Ovaj trik Nemci koriste na +35°C: Rashlađuju stan bez klime i drastično smanjuju račune za struju

Klima troši struju, a stan je i dalje kao rerna? Probajte trik kojim Nemci uspešno rashlađuju stan bez klime na +35.

Ako mislite da je nemoguće rashladiti stan bez klime kad napolju asfalt ključa na +35, ovaj stari nemački trik će vas naterati da večeras odmah trčite do zamrzivača. Skupo je samo ono što ste do sada plaćali za struju, a ovo rešenje košta – nula dinara.

Ledena flaša za tren oka

Sve što vam treba je prazna flaša od 1,5 litara i malo vode sa česme. Napunite je do 4/5 zapremine – ostavite malo mesta, jer voda dok se ledi širi i može da pukne ako je napunite do vrha. Ubacite je u zamrzivač pre spavanja i ujutru imate „ledeni blok“.

Kad krene vrućina, stavite tu zaleđenu flašu na visinu – vrh ormara ili komodu. Obavezno podmetnite tanjir ispod, jer će se flaša orositi.

Pošto je hladan vazduh teži od toplog, on će prirodno početi da pada ka podu, baš tamo gde sedite ili spavate.

Kako efikasno rashladiti stan bez klime

Nema tu nikakve naučne fantastike – dok se led topi, on bukvalno „upija“ toplotu iz sobe. U manjim prostorijama temperatura padne za stepen-dva, što je u onoj najgoroj vrelini često razlika između „ne mogu da dišem“ i „može da se izdrži“.

Jedna flaša „drži“ efekat oko 3 do 5 sati.

Narodni trikovi za bolje hlađenje

Nemci ovaj sistem hlađenja kombinuju sa starim forama koje smo mi pomalo zaboravili:

Roletne su zakon : Između 12 i 18 časova sve mora da bude spušteno. Mrak na sunčanoj strani skida temperaturu i do 5 stepeni.

: Između 12 i 18 časova sve mora da bude spušteno. Mrak na sunčanoj strani skida temperaturu i do 5 stepeni. Mokri peškiri : Okačite jedan vlažan peškir u sobi – voda dok isparava bukvalno „krade“ toplotu iz vazduha.

: Okačite jedan vlažan peškir u sobi – voda dok isparava bukvalno „krade“ toplotu iz vazduha. Zelenilo na prozoru: Saksije sa cvećem na terasi prave hlad i hlade vazduh pre nego što uopšte uđe u kuću.

Račun koji vas neće „ubiti“ u julu

Najveći udar na budžet nije sladoled, nego klima koja radi po ceo dan. Zamrzivač vam ionako radi, flaša vode ne košta ništa, a za stan od jedne sobe ovo je ona mala razlika koja vas spasi šoka kad stigne uplatnica za struju.

Naravno, ne očekujte čudo ako živite u potkrovlju pod limom na +40 – ovo nije zamena za klimu, ali za spavaću sobu, kad treba da zaspite a soba je kao rerna, jedna ovakva flaša je spas.

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