Razlika između crne kafe i kafe sa mlekom: Koji jutarnji napitak je zdraviji?

Kafa je nesumnjivo najpopularnije piće širom sveta, a ljudi uživaju u njenom bogatom ukusu i aromi. Od ležernih pauza za kafu do formalnih poslovnih sastanaka, kafa igra sastavni deo našeg svakodnevnog života, pružajući utešno i energično iskustvo kojem je teško odoleti.

Među različitim vrstama kafe, crna kafa i kafa sa mlekom su najčešći izbori. I crnu kafu i kafu sa mlekom ljudi konzumiraju kako bi podigli energiju i započeli dan. Ali da li znate razliku između ova dva napitka? Ako ne, onda istražite razlike i prednosti i saznajte koji je zdrav izbor za vašu jutarnju rutinu.

Crna kafa i benefiti za metabolizam

Crna kafa gotovo da nema kalorija i pomaže u podizanju energije i budnosti bez dodatnih šećera ili masti, zbog čega je često bolji izbor za one koji žele smanjiti unos kalorija i podržati metabolizam.

Kafa s mlekom i nutritivna vrednost

Dodavanjem mleka u kafu povećavate unos proteina, kalcijuma i kalorija; to može biti korisno ako vam treba zasitniji napitak ujutro, ali ostavlja veći kalorijski trag nego crna kafa.

Uticaj na probavu i osećaj sitosti

Mleko može usporiti apsorpciju kofeina i dati osećaj sitosti, što nekima pomaže da duže ostanu bez obroka; s druge strane, osobe osetljive na laktozu ili mlečne proteine mogu osećati nadutost ili nelagodu nakon kafe s mlekom.

Kofein, raspoloženje i performanse

Kofein iz crne kafe brzo deluje i pogodniji je za kratkoročno podizanje koncentracije i performansi; dodavanje mleka ublažava oštar efekat kofeina, pa je izbor praktično stvar koliko intenzivan „udar“ kofeina želite.

Praktičan savet

Ako pazite na unos kalorija i želite najčistiji efekat kofeina, odaberite crnu kafu; ako vam je važnija sitost i dodatni nutrijenti, birajte kafu s mlekom, ali pazite na dodatke poput šećera i sirupa koji znatno povećavaju kalorije

