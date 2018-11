Razrešena misterija skrivena ispod Antarktika: Šta je to otkriveno? (video)

Evropska svemirska agencija (ESA) otkrila je ostatke izgubljenih kontinenata koji su milionima godina godina bili skriveni ispod Antarktika.

Satelitski snimci sada su otkrili hronologiju onoga što se događalo s drevnim kopnom koje se nalazi 1,6 kilometara ispod ledenog kontinenta.

Naučnici su se koristili podatke satelita GOCE (istraživača gravitacijskog polja i kretanja okeana) koji je pao na Zemlju 2013. godine kada je ostao bez goriva. Iako je satelit bio van funkcije, naučnici su iskoristili podatke koje je prikupio tokom gravitacijskog povlačenja Zemlje, odnosno pomeranja tektonskih ploča ispod Antarktika u poslednjih 200 milionana godina.

„Ovi snimci revolucionarno unapređuju mogućnosti za proučavanje Antarktika, kontinenta koji najmanje razumijemo. Na istoku Antarktika vidimo uzbudljiv mozaik geoloških odlika koje upućuju na osnovne sličnosti i razlike između Zemljine kore ispod Antarktika i drugih kontinenata s kojima je bio spojen do pre 160 miliona godina“ rekao je jedan od autora istraživanja Fausto Feraćoli.

Naučnici su koristili podatke GOCE-a sa seizmološkim podacima kako bi napravili trodimenzionalne karte Zemljine litosfere.

Litosfera je sloj Zemlje koji se sastoji od kore i otopljenog omotača, a u kojem se, između ostalog, nalaze planinski lanci, okeani, i kratoni. Kraton je stabilni i stari deo čvrstog omotača Zemlje, kratoni su zapravo ostaci drevnih kontinenata ugrađeni u kontinente koje danas poznajemo.

Istraživanje podseća i na pucanje Gondvane, superkontinenta koji se razdvojio pre 130 miliona godina, a mapa sada pokazuje da su Antarktik i Australija bili povezani do pre 55 miliona godina. Istraživanje je pokazalo i kako je zapadni Antarktik tanji od istočnog, što je slično odnosu Australije i Indije.

ESA's #GOCE gravity mapper mission is revealing relics of ancient continents under Antarctic ice: with more than 98% of its surface covered by ice with an average thickness of 2 km, #Antarctica largely remains a blank spot on current geological maps https://t.co/pLx1bV7efu pic.twitter.com/TIFlBWsfsc

— ESA (@esa) November 10, 2018