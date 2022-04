Razvedeni tata prvo je želeo da otpusti dadilju kao ‘najgoru ikad’, a onda je oženio

Bila je najgora dadilja koju sam ikad zaposlio. Užasno je kuvala, bila je neuredna i očajna u pranju veša, ali moja deca su je volela, prisetio se Ben (49).

Kristal Romano (29) i Ben upoznali su se 2014. godina kad je ovaj samohrani otac zaposlio kao dadilju za svoje troje dece. Ali ubrzo je zažalio i želeo da je otpusti.

– Brzo nakon što smo je zaposlili, razgovarao sam sa svojom ćerkom Frančeskom o tome kako Kristal ne radi dobro i da je plaćam uzalud. Ali, Frančeska je plakala i molila me da je ne otpustim. Rekla mi je da je Kristal jako draga i zbog nje se ponovo oseća kao devojčica. To mi je definitivno privuklo pažnju. Kristal nije bila dobra domaćica, ali mi se svidelo što usrećuje moju decu – dodao je.

Frančeska je spasila Kristal od otkaza. Zamolila je oca da ostavi dadilju još neko vreme s njima. Na kraju je kod njih ostala, čini se, zauvek.

Kristal i Ben su se zaljubili, a venčali u novembru 2017. On je bez problema prihvatio njenog sina iz prethodne veze koji danas ima deset godina.

Iako je razlika u godinama među njima velika i prolaznici često misle da mu je ćerka, a ne supruga, par živi srećno na Long Ajlandu u Njujorku.

Sve je počelo kad se Ben razveo i dobio puno starateljstvo nad decom. Očajnički mu je bio potreban neko ko će brinuti o deci i domaćinstvo. Kristal mu se javila, a on je odmah zaposlio, jer mu je delovala sasvim OK.

– Na početku sam vrlo malo razgovarao s Kristal. Nisam želeo da imam taj lični odnos s njom jer sam je zaposlio kao dadilju i želeo sam da naš odnos bude strogo profesionalan – prisetio se Ben.

U sećanje mu se, kaže, dobro urezao trenutak kad je svoju dadilju počeo da posmatra kao ženu.

– Kristal me privukla kad sam je jednog dana ugledao doteranu za izlazak. Sam sebi sam govorio: ‘Ne’, ali seme je već bilo posađeno. Počeli smo više da pričamo pa sam nju i njenog sina pozvao kod nas za Božić. Tad smo se stvarno jako zbližili – rekao je.

– Mnogi ljudi pretpostavljaju da sam zaposlio Kristal jer je bila lepa i želeo sam se da se spojim s njom ili tako nešto, ali to uopšte nije istina. Kad smo se upoznali ona je imala 23, a ja 43 godine i bili smo u potpuno različitim filmovima. Naša ljubav nije bila planirana – nastavio je.

– Neki čak Kristal nazivaju sponzorušom, ali to je daleko od istine. Nisam imao puno novca kad sam je upoznao. Danas je zovem svojom srećnom amajlijom jer je moj posao procvetao tek kad smo počeli da izlazimo – dodao je.

I ona se prisetila neprijatnih komentara.

– Pojedinci znaju da mi kažu da naša veza neće trajati i da će me Ben ostaviti zbog nove dadilje. Ali, nas dvoje smo dugo zajedno. Volim Benovu decu kao da su moja, uvek mogu da mu se poverim i oni to znaju – rekla je Kristal pa se nasmejala i dodala da joj se Ben u početku uopšte nije sviđao, čak joj je prilično išao na živce dok je radila za njega.

Prisetila se i tog Božića kad su se zbližili.

– Pozvao je mene i sina, ali nisam imala nameru da se pojavim tamo. Ali, deca su me molila da dođem. Kad sam došla, bila sam dirnuta svim poklonima koje je Ben kupio mom sinu. To je bila prekretnica. Shvatila sam da je fin dečko. Nakon Božića deca su otišla na Floridu da vidim porodicu, a ja sam mu kasno uveče poslala poruku s pitanjem kako su deca. Nastavili smo da se dopisujemo i na kraju otišli na sastanak. Dugo smo krili našu vezu od dece jer smo hteli da shvatimo šta smo i gde smo, koliko je to sve među nama ozbiljno – ispričala je.

Deca su na kraju sama shvatila o čemu se tu radi kad je Ben bez razmišljanja uhvatio za ruku u autu. Od sreće su počela da vrište i skaču. Kasnije su im priznala da su se potajno nadala njihovoj vezi jer su Kristal veoma zavoleli.

Njegova deca iz prvog braka su Frančeska, Džulijana i Sal, a danas imaju 22, 19 i 17 godina, prenosi Dejli Mejl.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.