Reči Patrijarha Pavla koje se pamte ceo život: Ko ih uzme k srcu, ne može biti nesrećan

Patrijarh Pavle nije govorio puno, ali svaka njegova reč menja život. Mudrost zbog koje čovek ne može biti nesrećan, ako je zaista razume.

Ima ljudi čije reči ostaju sa vama godinama nakon što ste ih čuli. Patrijarh Pavle je bio takav čovek, i ko uzme k srcu ono što je govorio – ne može biti nesrećan.

Nije propovadao sa visine, nije koristio teške reči. Govorio je jednostavno, kao čovek koji je sam prošao kroz sve i razumeo šta u životu zaista vredi. I upravo zato su njegove reči i danas žive kao prvog dana.

„Budimo ljudi“

Ovo su možda najjednostavnije reči koje je Patrijarh Pavle izgovorio, a nose ceo jedan život u sebi.

Nije rekao budimo uspešni, bogati, moćni. Rekao je – budimo ljudi. U svetu koji nas svaki dan uči da se guramo i gledamo isključivo sebe, ove dve reči zvuče kao bunt. Ko ih zaista razume, počinje drugačije da gleda na komšiju, na prolaznika, čak i na čoveka koji mu je naudio. I u tom pogledu počinje ono blaženstvo koje se ne može kupiti ni tražiti, samo se živi.

„Ako možeš da pomogneš, pomozi. Ako ne možeš, bar ne odmogni.“

Ovo je jedna od onih rečenica koja zvuči jednostavno, ali kada je zaista primenite, menja sve oko vas.

Koliko puta smo stajali sa strane dok je nekom trebala ruka? Koliko puta smo znali da možemo, a odlučili da nije naš problem? Patrijarh Pavle nije tražio herojstvo. Tražio je samo taj mali korak -ako možeš, pomozi. A ako ne možeš, bar ne otežavaj. Ko živi po ovom pravilu, otkriva da svet oko njega polako postaje bolji. I upravo tu počinje ono što svi tražimo, ne može biti nesrećan čovek koji zna da je bar jednom u danu bio tu za nekoga.

„Čuvajmo se da ne budemo nesrećni zbog tuđe sreće“

Ovo je misao koja boli jer je istinita.

Svako od nas je bar jednom osetio onaj čudan nemir kada je nekom drugom pošlo za rukom. Patrijarh Pavle nije osuđivao zbog toga — razumeo je. Ali je znao i da zavist ne jede onog kome zavidimo, već nas same iznutra. Ko nauči da se raduje tuđoj sreći kao da je njegova, taj je pronašao mir kakav nijedna terapija ne može da da. Nije lako. Ali je moguće. I Patrijarh Pavle je to živeo svaki dan, ne kao ideal, već kao izbor koji je svako jutro iznova pravio.

„Ne traži od Boga lakši put, traži jača leđa.“

Ovo je možda najiskrenije što je Patrijarh Pavle ikad rekao.

Ne obećava da će biti lako. Ne kaže da će bol proći brzo. Kaže – rasti. Postani čovek koji može da iznese ono što mu život donese. Mnogi od nas provode godine moleći se za olakšanje, a Patrijarh Pavle nas je učio da molimo za snagu. Razlika između ta dva čoveka, onog koji traži lakši put i onog koji traži jača leđa, vidi se tek kada dođe pravo iskušenje. I tada se vidi ko je zaista izgradio nešto iznutra.

„Nije važno koliko živiš, već kako živiš“

U vreme kada svi trče za mladošću i još jednim danom, Patrijarh Pavle nas je podsetio na nešto što smo negde po putu zaboravili.

Nije u godinama. Svaki dan proživljen u miru sa sobom vredi više od decenije provedene u trci za nečim što nikad ne stižemo. Ko ovo jednom zaista shvati, prestaje da žuri. A u tom prestanku, počinje pravi život kakav smo oduvek hteli.

Reči koje ne stare

Patrijarh Pavle nije više među nama, ali njegove reči jesu. I ko ih jednom čuje i razume, ne može biti nesrećan. Ne zato što život postaje lakši, već zato što počinjemo drugačije da ga nosimo.

Njegove reči nisu bile namenjene crkvenim govornicama. Bile su namenjene nama, običnim ljudima, u običnim trenucima kada ne znamo kako dalje. I upravo u tim trenucima, one i danas pomažu.

