Rekord je samo 3 sekunde: Pronađite jedno drugačije slovo i dokažite da ste genije

Pred vama je mozgalica koja je postala viralna širom interneta. Na prvi pogled, tabla je ispunjena istim simbolima – malim slovima p. Ipak, među njima se krije jedan uljez, jedno drugačije slovo koje iskreno testira vašu sposobnost zapažanja.

Tabla je obojena masom istih karaktera, a vi treba da otkrijete koje slovo odudara od ostatka. Sve što vidite jesu slova P, osim jednog jedinstvenog simbola.

Ograničenje vremena

Za rešavanje imate samo 3 sekune. Iako zvuči kao nemoguć zadatak, korisnici interneta složni su da oni koji imaju oštar vid i dovoljno koncentracije, za taj vremenski rok mogu da pronađu „uljeza“. Svaka dodatna sekunda „gubi“ šansu da se dokažete kao pravi majstor posmatračkih veština.

Tajne oštroumnih posmatrača

Brzo pretraživanje vizuelnog zadatka zahteva fokusirano i sistematsko skeniranje – pomerajte pogled red po red, umesto da panično tražite na sve strane. Ljudi sa brzim refleksima oka prvo će uočiti razliku u strukturi slova.

Rešenje

Ako ni posle 3 ili čak 30 sekundi niste sigurni, verovatno vam je promaklo jedino slovo R koje se krije među gomilom p. Čestitamo onima koji su ga uočili u tako kratkom vremenskom roku, njima retko šta može da promakne – zaista imaju genijalan um i sjajne veštine posmatranja.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com