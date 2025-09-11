Rekordna koncentracija polena ambrozije u Srbiji – lekari savetuju kako da preživite sezonu!

Ako ste u poslednje vreme osećali malaksalost, glavobolju, zapušen nos ili crveno grlo, nemojte odmah pomisliti da je u pitanju grip, prehlada ili kovid. U ovom periodu godine često se dešava da intenzivni simptomi zapravo ukazuju na alergiju – najčešće na polen ambrozije, piše citymagazine.rs.

Ambrozija je trenutno glavni „krivac“ sezonskih alergija u Srbiji, izazivajući tegobe kod više od polovine obolelih. Njena sezona traje do početka oktobra, dok prethodno tokom proleća i leta dominiraju poleni breze, platana, hrasta i različitih trava. Pored sezonskih alergena, postoje i celogodišnji okidači, poput grinja, životinjske dlake i gljivica.

Prošle nedelje u Beogradu zabeležena je rekordna koncentracija polena ambrozije – 992 zrna po kubnom metru vazduha, što je najveći dnevni nivo od kada se vrši monitoring, ističe Mirjana Mitrović iz Agencije za zaštitu životne sredine.

Dr Sanja Hromiš iz Centra za alergologiju Instituta za plućne bolesti Vojvodine objašnjava da broj alergičara u Srbiji rapidno raste i da se alergije ne mogu trajno izlečiti, već ih je potrebno kontrolisati tokom života.

Kako prepoznati alergiju

Simptomi polenske alergije mogu podsećati na prehladu: curenje i zapušenost nosa, kijanje, svrab očiju, suzenje i umor. Razlika je u tome što kod alergije nema povišene temperature, a bolovi u mišićima su retki. Dok grip traje 7–10 dana, simptomi alergije mogu potrajati sve dok je osoba u kontaktu sa alergenom, objašnjava dr Dragana Đukić.

Saveti lekara za ublažavanje simptoma

Pratite polensku prognozu: Redovno proveravajte nivo polena u svom području (npr. na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine).

Izbegavajte izlaganje polenu: Zatvoreni prozori, klima uređaj sa filterom, izbegavanje boravka na otvorenom kada je koncentracija polena visoka.

Održavajte higijenu: Tuširanje i menjanje odeće nakon boravka napolju smanjuje unos polena u dom.

Koristite preparate protiv alergije: Lekovi i sprejevi za nos i oči mogu ublažiti simptome, ali se preporučuje konsultacija sa lekarom.

Zaštitna maska i sprejevi za oči: Smanjuju iritaciju prouzrokovanu polenom.

Vakcina i imunoterapija

Prof. dr Sanvila Rašković iz Kliničkog centra Srbije objašnjava da se vakcina protiv ambrozije preporučuje osobama sa izraženom preosetljivošću, posebno kod alergijske kijavice i bronhijalne astme. Imunoterapija, ili specifična hiposenzibilizacija, podrazumeva redovno davanje alergena pacijentu u kontrolisanim dozama tokom tri do pet godina. Prvi efekti se obično osećaju već u prvoj sezoni, a terapija može smanjiti potrebu za lekovima i prevenirati razvoj bronhijalne astme.

