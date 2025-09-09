Rešite se stresa i nesanice zauvek: Svako veče popijte čaj od ove biljke i spavaćete kao beba

Ako se borite sa stresom i nesanicom, rešenje bi moglo biti jednostavnije i jeftinije nego što mislite – šolja toplog čaja od kamilice svako veče pre spavanja. Ovaj cvet, poznat po svojim umirujućim svojstvima, vekovima se koristi kao prirodni lek za opuštanje i podsticanje dubokog i mirnog sna.

Njegova tajna leži u antioksidansu apigeninu, koji deluje na receptore u mozgu i izaziva osećaj pospanosti.

Više od običnog čaja

Kamilica nije samo napitak za laku noć. Pored toga što pomaže kod nesanice, istraživanja su pokazala da može ublažiti i simptome anksioznosti. Redovnim konzumiranjem ovog čaja možete ojačati i svoj imuni sistem, smanjujući rizik od prehlada i drugih bolesti. Pitate se kako je to moguće? Pa, kamilica poseduje antibakterijska svojstva koja pomažu telu da se izbori sa infekcijama. Zato, sledeći put kada osetite da vas hvata prehlada, setite se ovog zlatnog cveta.

Savršena šolja čaja

Priprema je zaista jednostavna. Sve što vam je potrebno jeste sušeni cvet kamilice i vruća voda. Prelijte kašičicu cvetova sa oko 200 ml ključale vode i ostavite da odstoji poklopljeno pet do deset minuta. Nakon toga, procedite čaj i spreman je za piće. Za potpuni doživljaj opuštanja, popijte ga neposredno pre odlaska u krevet. Njegov blag, cvetni ukus će vas umiriti i pripremiti za najlepše snove.

