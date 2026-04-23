Roditelji sa kojima odrasla deca prekidaju kontakt najčešće imaju ovih 11 osobina

Odlazak nije hir već poslednja opcija. Ovih 11 osobina roditelja najčešće primoravaju odraslu decu da prekidaju kontakt kako bi sačuvala mir.

Niko ne donosi odluku da ode preko noći. Odrasla deca koja se odluče na to da prekidaju kontakt sa roditeljima, najčešće to čine jer osećaju da nemaju drugog izbora.

To nije nedostatak ljubavi, već svesna odluka da se sklone iz odnosa koji im donosi više stresa i štete nego mira.

Otuđenje u proseku traje oko devet godina, što jasno pokazuje da problem nije u trenutnom hiru, već u duboko narušenim temeljima.

Kada odrasla deca prekidaju kontakt, razlog se gotovo uvek krije u ovih 11 toksičnih osobina roditelja koje s vremenom postaju neizdržive.

Šta najviše narušava odnos

Potpuno odsustvo empatije

Ovo je koren većine problema. Deca prekidaju kontakt jer roditelji jednostavno ne umeju ili ne žele da razumeju njihova osećanja. Roditelj bez empatije ne vidi vaš bol, on vidi samo svoju verziju priče u kojoj ste vi „nezahvalni“, a on je uvek u pravu. Bez razumevanja, bliskost je nemoguća.

Bolesna potreba za kontrolom

Problem nastaje kada roditelji zaborave da im deca više nisu mala. Oni nastavljaju da donose odluke umesto njih, kritikuju svaki njihov potez i pokušavaju da kroje tuđe živote. Kada direktna komanda ne prođe, kreće ucenjivanje – najčešće osećajem krivice ili novcem.

Gaženje preko svih granica

Odnos se ruši onog momenta kada roditelj prestane da kuca na vrata, i bukvalno i metaforički. Roditelji koji upadaju nepozvani, ignorišu privatnost i ne prihvataju vaše „ne“, zapravo šalju poruku da vas ne poštuju. Deca prekidaju kontakt jer je to jedini način da konačno postave zid i zaštite svoj život.

Ismevanje emocija gasi svaku bliskost

„Preosetljiv si“, „To se nikad nije desilo“ ili „Samo izmišljaš probleme“ – ove rečenice teraju decu iz kuće. Kada roditelji negiraju vaša iskustva i prave vas ludim, oni vas emocionalno brišu. Deca odlaze jer im je dosta toga da se bore za pravo da se osećaju onako kako se osećaju.

Emocionalni parazitizam

Neki roditelji očekuju da im deca budu stalno dostupna, da im rešavaju probleme i budu emocionalni oslonac 24 sata dnevno. Taj teret je za odraslo dete neizdrživ. Kada roditelj postane zavisan od deteta, granice nestaju, a prekid odnosa postaje jedini način da dete počne da živi sopstveni život.

Stalna kritika zbog koje deca beže

Ovakvi roditelji su večiti kritičari. Nikada ništa nije dovoljno dobro i uvek postoji neka zamerka. Umesto da budu podrška, oni su izvor nesigurnosti. Kada čovek shvati da od roditelja nikada neće dobiti potvrdu, on odluči da prestane da je traži.

Večita uloga žrtve i nabijanje krivice

Oni nikada nisu krivi, uvek su drugi krivi za njihovu nesreću – a najčešće upravo deca. Odbijaju da preuzmu odgovornost i retko se izvinjavaju. Stalno nabijanje krivice je iscrpljujuće, pa se odrasla deca često povlače kako bi se oslobodila tog emotivnog tereta.

Emocionalna nepredvidivost

Život sa roditeljima koji ne kontrolišu svoje emocije je kao hodanje po jajima. Nikada ne znate da li ćete zateći brižnu osobu ili besan uragan. Ta nesigurnost ostavlja duboke tragove, a distanca postaje prostor za oporavak od stalnog stresa.

Izazivanje konflikata u porodici

Ima roditelja koji prosto ne mogu bez drame. Oni stalno prave napetost, svađaju decu međusobno ili ih okreću protiv drugog roditelja. Da bi sačuvali sopstveni mir i porodicu koju su sami stvorili, odrasla deca biraju da izađu iz te „ratne zone“.

Narcisoidnost kao ključni razlog za raskidanje odnosa

Kod ovakvih roditelja dete je samo ogledalo. Ono treba da služi njihovom ugledu i potrebama, a ne da bude samostalna ličnost. To dovodi do ogromne emotivne praznine, zbog čega deca u odraslom dobu često biraju radikalan rez.

Hladnoća i nedostatak topline

Tamo gde nema nežnosti i gde je ljubav uvek bila uslovljena nekim uspehom, dete se oseća nevoljeno. Deca koja su odrasla u hladnom domu često shvate da je bolje biti sam nego u odnosu koji ih stalno podseća na to da nisu dovoljno dobri.

Može li se srušeni most ponovo izgraditi?

Prekid kontakta ne mora uvek biti trajan, ali povratak na staro je nemoguć. Da bi se odnos pomerio sa mrtve tačke, roditelji moraju prestati sa odbrambenim stavom i pokazati stvarnu spremnost na promenu.

Evo šta je neophodno za bilo kakav pomak:

Iskreno priznanje krivice: Bez „izvinjavam se, ali…“ i prebacivanja odgovornosti na dete.

Strogo poštovanje granica: Prihvatanje pravila koja je dete postavilo, bez testiranja strpljenja i pritiska.

Strpljenje bez forsiranja: Poverenje se vraća mesecima i godinama, a svaka požurivanja samo produbljuju jaz.

Ako roditelj odbija da prihvati svoj deo odgovornosti, distanca ostaje jedini način da odrasla deca sačuvaju sopstveno zdravlje. Nekada je trajni mir važniji od nasilno održavanog odnosa.

Mir kao jedini izbor

Na kraju, odluka da se prekida kontakt sa roditeljima nikada nije laka i nosi ogromnu težinu. To je potez koji se povlači onda kada postane jasno da ljubav ne može da preživi u okruženju punom kritike, kontrole i emocionalne hladnoće.

Svako ima pravo na život bez stalne napetosti i osećaja krivice. Ako odnos sa roditeljima postane neprestan izvor bola, distanca nije čin neprijateljstva, već neophodan korak ka sopstvenom miru i zdravijoj budućnosti.

