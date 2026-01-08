Roditelji se kunu da svoju decu vole jednako, ali to ne postoji: Ovako je Vladeta Jerotić razbio zablude majki i očeva

Vladeta Jerotić razotkrio roditeljski mit: „Ljubav nije simetrična“! Saznajte zašto je ova Jerotićeva izjava ključna za zdravlje porodice.

U društvu koje idealizuje roditeljstvo i zahteva savršenstvo, Vladeta Jerotić je imao hrabrosti da kaže ono što mnogi osećaju, ali ne priznaju: „Ne postoji roditelj koji jednako voli svu decu.“ Ova rečenica nije optužba, već je poziv na iskrenost – prema sebi, prema deci i prema porodici.

Jerotić nas je učio da ne živimo u iluzijama.

Zašto ljubav nije matematika

Jerotić je govorio da roditeljska ljubav nikada nije ravnomerna, jer svako dete nosi drugačiju energiju, karakter i ranjivost. Prirodno je da se neki roditelji više povežu sa detetom koje im liči – bilo fizički, psihički ili temperamentno.

To ne znači da drugo dete nije voljeno, već da je emocionalna povezanost složenija nego što se prikazuje. Favoritizam često postoji, ali je on uglavnom nesvestan. Majke i očevi ne vole decu „po pravilu“, već po osećaju, a iskrenost u porodici počinje priznavanjem tih nijansi.

Poruka roditeljima

Roditeljstvo nije savršenstvo – ono je proces učenja, prilagođavanja i suočavanja sa sopstvenim emocijama. Ako ste roditelj, ne morate da se borite za „ravnotežu“ u ljubavi koja je nemoguća. Važno je da svakom detetu pružite ono što mu je potrebno, čak i ako to znači da ljubav izgleda drugačije.

Vladeta Jerotić nije želeo da ruši ideale – već da nas približi stvarnosti. Njegova poruka je oslobađajuća: Roditeljska ljubav je duboka i neupitna, ali nije uvek simetrična. I to je u redu. Jer prava ljubav ne meri se količinom – već prisustvom, pažnjom i razumevanjem. Iskrenost leči više nego iluzija jednakosti.

