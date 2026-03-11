Rođeni ste u martu? Evo kako to zapravo utiče na vaše zdravlje i uspeh – nauka ima objašnjenje

Rođeni u martu nose specifične prednosti i skrivene rizike koje nauka tek sada otvoreno objašnjava. Proverite šta to znači za vas.

Rođeni u martu zaista imaju snažniji imunitet i specifične liderske osobine zbog uslova tokom rane trudnoće. Nauka je to jasno i dokazala. Međutim, jedan skriveni obrazac koji se odnosi na srce potpuno menja celu sliku. O tome ćemo detaljnije govoriti u središnjem delu teksta.

Većina nas misli da su karakteristike martovske dece isključivo stvar kućnog vaspitanja. Istraživači su posmatrali milione zdravstvenih kartona i otkrili jasne biološke veze. Temperatura, količina sunčeve svetlosti i sezonske infekcije direktno oblikuju razvoj bebe u stomaku. Zato martovska deca dele neke vrlo zanimljive fizičke i mentalne osobine.

Kako mesec vašeg rođenja utiče na imunitet i bolesti?

Mesec vašeg rođenja direktno utiče na formiranje imunog sistema zbog različitog nivoa vitamina D i sezonskih virusa. Naučni podaci pokazuju da martovske bebe imaju odličnu zaštitu od neuroloških oboljenja, ali traže više pažnje kada je srce u pitanju.

Mnogi kardiolozi sada ozbiljnije posmatraju ove statistike. Dr Meri Redžina Boland (Mary Regina Boland) i Nikolas P. Tatoneti (Nicholas P. Tatonetti) pokazali su u studiji čija je glavna tema uticaj meseca rođenja na rizik od kardiovaskularnih bolesti, objavljenoj u „Journal of the American Medical Informatics Association“ 2015. godine, da bebe rođene u rano proleće imaju povišen rizik od atrijalne fibrilacije. Istraživanja ukazuju da nedostatak sunca kod majke tokom zime ostavlja trag na rani razvoj srca.

Obratite pažnju na redovne kardiološke preglede ako spadate u ovu grupu. Probajte da održavate zdrav krvni pritisak i izbegavajte loše navike. Sa druge strane, ovi ljudi iz marta retko pate od astme ili respiratornih infekcija. Njihov respiratorni sistem dobija snažan podsticaj u ključnim fazama razvoja.

Da li su osobe rođene u martu predodređene za uspeh?

Kada posmatramo karijeru, osobe rođene u martu često drže rukovodeće pozicije. Studije pokazuju natprosečan broj direktora upravo među onima koji slave rođendan u rano proleće. Razlog nije magija, već takozvani efekat relativne starosti.

U mnogim obrazovnim sistemima, deca rođena početkom godine ulaze u školu kao najstarija. Ona su fizički i emotivno najzrelija u svojoj generaciji. To im u startu donosi više samopouzdanja. Uradite analizu svog okruženja. Primetićete kako mesec rođenja utiče na liderske ambicije vaših kolega, te da rođeni u martu prirodno preuzimaju inicijativu.

Pored toga, kod njih se izdvajaju i sledeće osobine beba rođenih u martu:

Visoka kreativnost usled bržeg kognitivnog razvoja u prvim mesecima.

Izražen optimizam i pozitivan pogled na svakodnevne životne izazove.

Sklonost ka kasnijem odlasku na spavanje zbog dužih prolećnih dana.

Bolji vid i manji rizik od kratkovidosti u poređenju sa letnjim bebama.

Praktični saveti koje martovske bebe treba da primene

Greška koju mnogi prave jeste ignorisanje blagih srčanih smetnji u odraslom dobu. Ako ste rođeni početkom proleća, nemojte preskakati osnovne zdravstvene kontrole. Neki podaci sugerišu da zdravlje martovskih beba umnogome zavisi od prevencije u srednjim godinama.

Fokusirajte se na ishranu bogatu omega-3 mastima i umerenu rekreaciju. Vaš imunitet odlično radi kada su u pitanju sezonski virusi. Iskoristite tu prednost i provodite više vremena napolju. Prirodna svetlost dodatno hrani vaš urođeni optimizam.

Koja je vaša najizraženija osobina i da li primećujete vezu između datuma rođenja i zdravlja? Podelite svoja zapažanja sa nama u komentarima ispod.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com