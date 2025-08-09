Rukopis određuje nešto važno o vašoj ličnosti: Način na koji pišete slovo A otkriva puno o vama

Neke stvari koje radimo svakodnevno obavljamo potpuno nesvesno, ali one mnogo toga mogu otkriti o našem karakteru. Jedna od takvih radnji je i pisanje. Tačnije pisanje slova A.

Tumačenje ličnosti na osnovu rukopisa – način na koji pišete slovo A može otkriti o vama nešto jedinstveno!

Nauka koja proučava rukopis zove se grafologija i deli se na sudsku, koja je zanat ili veština utvrđivanja identiteta osobe na osnovu rukopisa, i psihografologiju, kod nas u povoju, nauku koja određuje psihološke karakteristike.

Donosimo vam zanimljiv test ličnosti koji otkriva nešto o vama na osnovu toga kako pišete slovo A:

Slika 1

Ljudi koji ovako pišu slovo „A“ vole da maštaju, osetljivi su i ponekad melanholični. Imaju osećaj za takt, nisu lišeni diplomatije i ljubaznosti. Istovremeno, ovi kvaliteti su često jedan od načina da se izvuče lična korist.

Slika 2

Karakteriše osobu koja je uzdržana i prilično mirna. Takođe, možete reći da imate jak karakter i da ste previše pedantni.

Slika 3

Slovo „A“ na sl. 3 govori o istrajnosti u karakteru i uzvišenom stavu. Može da ukazuje na pesimističnu prirodu, neodlučnost u svojim postupcima.

Slika 4

Ovo su ljudi koji su strpljivi, ali ne diplomatski. S druge strane, oni su nezahtevni i često obdareni nekim posebnim talentom.

Slika 5

Tako piše osoba koja je navikla da pažljivo promišlja svoje postupke, da se ne upušta u rizične avanture, pravi ravnotežu između želja i mogućnosti. Ako je potrebno, takva osoba će sačekati pogodan trenutak, koliko je potrebno. Uvek završiti ono što je započela, postupajući savesno i pedantno da postigne cilj.

Slika 6

Ovo su dominantne osobe. Ne vole da rizikuju i uvek se spremaju za važne poduhvate. Imaju jasan stav i bore se za uspeh.

Slika 7

Stremi ka ostvarenju velikih ciljeva, ambiciozna je i vlastoljubiva. Ima želju da se shvati mudrost života, da uči iz tuđeg iskustva kako bi se postigao unutrašnji mir i ravnoteža.

Slika 8

Takav rukopis kao na sl. 8, karakterističan je za ljubaznu osobu. Ali ne pasivno, već sa bogatom maštom. Zaobljeno pisanje slova ukazuje na sposobnost osobe da izgladi sukobe: što je oštriji oblik, to je osoba konfliktnija. Nasuprot tome, prekomerna zaobljenost ukazuje na osobu koja, da bi izbegla sukobe, može da žrtvuje svoje interese.

