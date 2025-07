Samo 1% ljudi može da reši ovu zagonetku: Da li ste među njima?

Zagonetke nisu samo zabava – one su test inteligencije, logike i kreativnog razmišljanja. A ova će vam potpuno promeniti način razmišljanja!

Zagonetka glasi:

Čovek stoji s jedne strane reke, a njegov pas je s druge. On pozove psa, koji odmah pređe reku – bez da se pokvasi, bez da koristi most ili čamac. Kako je to moguće?

Razmislite dobro…

Većina ljudi odmah pomisli na trik ili magiju. Ali rešenje je jednostavno – ako znate da razmišljate van okvira.

Rešenje:

Reka je bila zaleđena.

