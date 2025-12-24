Samo 1% ljudi sa IQ preko 150 može da reši ovu matematičku zagonetku za 5 sekundi

Svi volimo da testiramo svoje granice, posebno kada su u pitanju izazovi koji obećavaju status genija. Danas je pred Vama brza matematička zagonetka koja je zbunila internet i koju, prema tvrdnjama, za manje od pet sekundi mogu da reše samo osobe sa koeficijentom inteligencije od 150. Da li ste spremni da testirate svoje sposobnosti?

Ova brza matematička zagonetka na prvi pogled deluje kao standardni zadatak iz osnovne škole, ali vremensko ograničenje od pet sekundi stvara pritisak pod kojim mnogi pokleknu. Zadatak glasi:

5+5*5+5 = ??

Vaš cilj je da pronađete vrednost nepoznate x. Imate tačno pet sekundi pre nego što pogledate rešenje ispod. Vreme kreće sad!

Kako se rešava ova brza matematička zagonetka?

Ako niste uspeli da dođete do rešenja u zadatom roku, ne brinite. Većina ljudi se uspaniči i zaboravi osnovna pravila algebre kada sat otkucava.

A ukoliko se još uvek mučite evo rešenja:

Prateći BODMAS pravila, dolazimo do tačnog odgovora ove matematičke zagonetke.

BODMAS su akronim koji objašnjava ispravan redosled matematičkih operacija: prvo Braket (zagrade), zatim Orders (stepeni/koreni), pa Division (deljenje) i Multiplication (množenje) s leva na desno, i na kraju Addition (sabiranje) i Subtraction (oduzimanje) s leva na desno, kako bi se dobio tačan rezultat u izrazima sa više operacija.

Stoga, primenom BODMAS pravila za rešavanje ove jednačine, prvo množimo 5 x 5, a zatim rezultatu dodajemo ostale brojeve.

Stoga, 5 + 5 x 5 + 5 je 5 + 25 + 5 = 35.

Tajna mentalne oštrine

Zašto je ova vežba važna za Vas? Redovno rešavanje ovakvih problema nije samo zabava, već ključni trening za Vaš mozak. Istraživanja pokazuju da svakodnevni kognitivni izazovi:

Poboljšavaju koncentraciju i fokus u svakodnevnom životu.

Usporavaju starenje mozga i održavaju vitalnost neurona.

Pomažu u bržem donošenju odluka pod pritiskom.

Ova brza matematička zagonetka je samo mali podsetnik da je Vaš um moćan alat koji samo čeka da bude upotrebljen. Ne dozvolite da Vam dan prođe bez malog mentalnog razgibavanja – podelite ovaj izazov sa prijateljima i otkrijte ko je pravi genije u Vašem društvu!

