Samo 1 reč kvari poruku – a mnogi je koriste svaki dan

Reč koju svi koristimo u porukama, a sabotira nas – evo kako da je prepoznaš i zameniš.

Koliko puta si poslao poruku misleći da si jasan, a druga osoba je reagovala hladno, zbunjeno ili čak povređeno? Možda nije do tona, dužine poruke ili emotikona – možda je do jedne reči koju svi koristimo, a retko razmišljamo o njenom efektu.

Najčešća reč koja sabotira poruke

Reč „samo“ deluje nevino. Koristimo je da ublažimo, da ne zvučimo napadno, da budemo „fini“. Ali u stvarnosti, „samo“ često umanjuje značaj onoga što govorimo. Primer: „Samo sam hteo da ti kažem“ zvuči kao da se izvinjavamo što postojimo. Umesto da komuniciramo jasno, mi se povlačimo.

Kako „samo“ menja ton poruke

Dodavanjem „samo“, poruka gubi snagu. Umesto „Hteo sam da ti javim da kasnim“, mi pišemo „Samo sam hteo da ti javim da kasnim“ – i odjednom zvučimo kao da molimo za dozvolu da budemo iskreni. Ljudi to osećaju, i često reaguju sa manje razumevanja jer poruka ne nosi sigurnost.

Praktičan savet za svakodnevnu komunikaciju

Probaj da izbaciš „samo“ iz poruka na jedan dan. Umesto „Samo proveravam da li si stigao“, napiši „Proveravam da li si stigao“. Razlika je ogromna. Poruka zvuči direktnije, prisnije, sigurnije. Ljudi bolje reaguju jer osećaju tvoju prisutnost, a ne tvoju nesigurnost.

Zašto je ovo važno

U vremenu kada se većina komunikacije odvija preko ekrana, svaka reč nosi težinu. „Samo“ je mikrosaboter – reč koja tiho menja ton, umanjuje tvoju poruku i pravi emotivni šum. Ako želiš da tvoje poruke budu jasne, prisne i efektne – počni od ove sitnice.

