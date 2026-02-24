Samo 3 odsto ljudi ima 1 znak na dlanu, moćni su, energični i mudri

Ako pored linije života, imate na dlanu slovo X, spadate u samo 3 odsto posebnih ljudi koje prati neverovatna sudbina i sreća kroz život.

Kratka životna linija ukazuje na to da lako drugi imaju uticaj na vas, dugačak životni put pokazuje da ste dobrog zdravlja i nabori znači da ćete promeniti životni pravac. Linija srca označava vaš ljubavni život, a linija glave pokazuje kakva je vaša ličnost. Znak na dlanu koji određuje sudbinu i sreću kroz život ima samo 3 odsto posebnih ljudi.

Iako svi misle da se čita samo jedan dlan, slavna gatara Kris Rilej iz Engleske ističe da je ključno analizirati obe šake.

– Levi dlan pruža uvid u vašu sudbinu, dok desni dlan ističe radnje i događaje koji su zasnovani na izborima, odlukama i stvarima koje radite u životu – ističe vidovnjak.

Linija života

Počinje između palca i kažiprsta i proteže se u luku prema ručnom zglobu.

Ako imate dug životni niz, to pokazuje da ste dobrog zdravlja i da ste uravnotežena osoba. To takođe pokazuje da ste snažna i odlučna osoba i da ćete raditi na ostvarenju svojih ciljeva.

Ako vam je životna linija kraća, to pokazuje da drugi ljudi mogu lako da utiču na vas. To takođe znači da ste izvor podrške, mnogi vam se često obraćaju za savet.

Ako u vašoj životnoj liniji ima prekida, to može pokazati borbu ili promene. Te bi promene mogle biti vaša životna situacija, lokacija ili novi posao. Prekidi takođe mogu ukazivati na emocionalnu traumu ili stresne momente. Međutim, ako vam je životna linija jasna, onda ste samostalni i jaki i moći ćete da istrajete kroz teška vremena.

Ako vam se životna linija razdvoji, to takođe ukazuje na preusmeravanje i promene u vašem životu, možda ćete putovati u budućnosti ili se seliti. Ako je vaša linija života udvostručena ili ako ima više od dve linije, tada postoji više značenja. To može nagovestiti da je vaša srodna duša upravo na horizontu, ili može značiti da imate nekoga posebnu osobu koja pazi na vas.

Linija glave

Proteže se iznad linije života i preseca dlan, a otkriva čovekova verovanja, poglede i ličnost. Duga linija kaže da ste pametna osoba, sa jasnim životnim stavovima. Kraća linija može pokazati da ste impulsivniji, možda ćete morati biti oprezni prilikom donošenja odluka.

Linija srca

Gornja linija srca, koja počinje u blizini vašeg srednjeg prsta i proteže se prema malom prstu, pruža uvid u naše ljubavne živote i emocije. Ako se vaša linija srca završi između srednjeg i kažiprsta, to pokazuje da ste neko ko je veoma brižan i možda previše brinete za druge. ‘Međutim, ako vam linija srca počinje u predelu ispod srednjeg prsta, vi ste vođa od rođenja, ambiciozni ste i imate dobre poslovne ideje.

Nabori sa strane

Ako se pitate koliko biste dece mogli da imate u budućnosti, ne gledajte dalje od svog malog prsta. Ako stisnete pesnicu i pogledate ruku sa strane, pored malog prsta, videćete sitne nabore koje vode do zgloba koljenu. Ovo može ukazivati na to koliko ste dece predodređeni da imate!

Linija sudbine

Ne možete uvek videti liniju sudbine, ali se ona obično proteže od ručnog zgloba prema srednjem prstu, a ukazuje na karijeru i intelekt čoveka. Ako je linija slaba ili se ne možete videti, onda to ukazuje da osoba može da se potrudi da pronađe put karijere ili posla koji je savršen za nju.

Slovo X

Pored linije života, postoji šansa da na dlanu imate slovo X. Ukoliko to imate, spadate u samo 3 odsto ljudi koji su predodređeni da imaju neočekivane pozitivne preokrete u životu. Ljudi sa ovim znakom na dlanu, su po pravilu moćni ljudi, vrlo energični i mudri.

Intuitivni su i imaju dobro pamćenje. Lako se prilagođavaju svakoj situaciji u kojoj se zateknu. Oprostiće vam nepravdu, ali je nikada neće zaboraviti. Osobine ljudi sa slovom X na dlanovima: vrlo su uspešni, najoštriji su od svih, Najveće su vođe, ne zaboravljaju ih nakon smrti

Da li verujete da je sudbina zapisana na dlanu?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com