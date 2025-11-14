Samo genijalni umovi mogu da reše mozgalicu za 20 sekundi: Koliko otac ima dece?

Ova jednostavna mozgalica o broju dece zbunila je mnoge, a rešenje je više nego jednostavno? Dobro pročitajte i rešite je

Rešite mozgalicu i vi ste genije!

Mozgalice su već dugo omiljeni način za mnoge da održe svoj um oštrim i aktivnim, terajući ljude da razmišljaju kreativno i analitički.

Nedavno je jedna zagonetka koju je na Threads-u podelio korisnik po imenu Brendon Tompson privukla pažnju korisnika interneta, koji su u isto vreme bili i zbunjeni i zaintrigirani.

Misterija porodice gospodina Smita

Mozgalica glasi: „G. Smit ima četiri ćerke. Svaka njegova ćerka ima brata. Koliko dece ima gospodin Smit?”

Ova jednostavna mozgalica zbunila je mnoge koji su željni preteranog razmišljanja, a odgovori su počeli da se nižu u komentarima. Iako pitanje zvuči jednostavno, tajna mozgalice o deci leži u tumačenju. Svaka od ćerki gospodina Smita ima istog brata, što implicira da odgovor možda nije tako složen kao što se čini. Mnogi korisnici sa sigurnošću tvrde da je odgovor pet — četiri ćerke i jedan sin — ali debata se nastavlja dok korisnici seciraju frazu mozgalice.

Korisnici Threads-a brzo su pristupili komentarima, dele svoje misli, nagađanja i duhovite odgovore.

Jedan korisnik je objavio: „Petoro dece! Očigledno je; samo jedan brat, ljudi!“

Drugi se pridružio sa rešenjem mozgalice: „Kladim se da odgovor nije pet samo da bi se zezao sa nama“, otkrivajući zamršenu prirodu takvih zagonetki.

Treći korisnik je uzviknuo: „Mislim da previše čitam o ovome! Ali mora da ima pet!” U međuvremenu, drugi komentator se našalio: „Koliko je braće, zaista? Gospodine Smit, molim vas da razjasnite koliko imate dece!“

Dva druga korisnika su razvedrila raspoloženje sa: „Shvatio sam u jednom nagađanju, sada se osećam kao genije!“ i „Pa, to je bilo zabavno – ko ima još ovakvih pitalica?“

