Samo kašičica ove čudesne mešavine pre spavanja i više se nećete buditi umorni

Umor i neispavanost su problemi s kojima se mnogi suočavaju, ali rešenje može biti jednostavnije nego što mislite

Nesanica, ako potraje, može da utiče na naše emocionalno i fizičko zdravlje. Takođe, negativno utiče i na pamćenje, koncentraciju i raspoloženje i povećava rizik od depresije, gojaznosti, dijabetesa tipa 2, bolesti srca i visokog krvnog pritiska.

Uz pomoć ove prirodne mešavine izbeći ćete konzumaciju raznih lekova protiv nesanice.

Sastojci i priprema:

1 kašičica himalajske soli

5 kašičica sirovog meda

Sve što treba da uradite je da dobro pomešajte sastojke i smesu sipate u staklenu posudu i zatvorite poklopcem.

Način primene:

Svake noći, pre odlaska u krevet, uzmite pola ili 3/4 kašičice mešavine. Držite je pod jezikom, a to će ubrzati apsorbciju. Ako želite, možete ga dodati u čašu tople vode i piti kao čaj.

Iznenađujuće dejstvo ovaj leka može zahvaliti svojstvima himalajske ružičaste soli, koja sadrži 84 esencijalnih minerala. Ova neverovatna prirodna so reguliše nivo serotonina i melatonina u organizmu, što obezbeđuje zdrav san, a takođe smanjuje krvni pritisak, za razliku od konvencionalne soli. Med sadrži glukozu koja pruža telesnim ćelijama potrebnu energiju za novi dan i pomaže telu da se oporavi od prethodnog dana.

