Samo mentalno najsnažniji ljudi imaju ove osobine, neki misle da su to slabosti – ali nisu!

Psihička snaga olakšava mnogo toga u životu. Čini vas srećnijim, otpornijim, izdržljivijim, odlučnijim…

Neke karakteristike osoba koje se smatraju mentalno jakim često se pogrešno i bezrazložno etiketiraju kao slabost.

Istina je da radeći na sebi i negujući zdrave relacije sa drugim ljudima postajete mentalno jači, sposobniji da se nosite sa raznim životnim izazovima.

Emocionalna odgovornost

Emocionalna odgovornost uključuje odgovornost ne samo za svoje postupke i ponašanje, već i za misli i osećanja. Problem je u tome što smo navikli da odgovornost za svoje emocije prebacujemo na druge, baš kao što se osećamo odgovornima za to kako se drugi osećaju. To znači da fokus preusmeravamo negde drugde umesto da ga stavljamo na sebe.

Ako se neko oko nas ne oseća dobro, osećamo se odgovornim i pokušavamo da učinimo nešto da se ta osoba oseća bolje, kao da imamo formulu za rešavanje patnje drugih. S druge strane, kada se i sami osećamo loše, odgovornost za taj osećaj prebacujemo na drugu osobu ili na spoljnu situaciju.

Razumevanje činjenice da ne možemo da preuzimamo odgovornost za emocije drugih ljudi, niti da druge krivimo za sopstvena osećanja ogroman je korak u ličnom razvoju. I odlika mentalno snažnih ljudi.

Očekivanja i podrazumevanja

Važno je razumeti i da vam u životu niko ništa ne duguje. Očekivano priznanje, povišica, nagrada… možda ne dođu, iako ste ih realno zaslužili. Gorka je istina da je život vrlo nepravedan, da ništa nije sigurno, te da se ništa ne podrazumeva.

Sve ovo deluje deprimirajuće, ali ne treba da vas obeshrabri. Ljudi koje odlikuje mentalna snaga preduzimaju akcije, slede svoje snove, i ne odustaju od njih. I umeju da prihvate činjenicu da ništa u životu nije lako i da se ništa ne podrazumeva – ni posao, ni opstanak prijateljstva ili ljubavne veze. Sve zahteva stalno ulaganje i težak rad. I spremnost da preuzmete inicijativu i da istrajavate.

Haos i kontrola

Život se ne može u potpunosti kontrolisati, ali mnogi ljudi pokušavaju da kontrolišu svaku sitnicu, u svakom segmentu života. Pokušavaju da sve znaju unapred i da se pripreme za svaki mogući ishod. Život ima svoje šarmantne i gorke nepoznanice, pun je neizvesnosti, prepreka, odlaganja, iznenađenja… Mnogo toga ne može se sagledati, a zrelost i snaga ogledaju se u tome da to prihvatite.

Na primer, vaša radna etika je nešto što možete da kontrolišete – možete biti produktivniji, disciplinovaniji, raditi duže i napornije. Ali ne možete da kontrolišete način na koji vas šef doživljava ili mogućnosti koje će se (ili neće) ukazati.

Pokušaj da sve kontrolišete stvara anksioznost i sumnju u sebe. Savet je da prigrlite sve delove svog života na koje možete sami da utičete i u njima nađete snagu. Mentalno snažne osobe umeju da razluče šta je u njihovoj moći, a šta ne, i da žive u skladu sa tim.

Emocionalna inteligencija

Da li razumete svoje emocije? Emocionalna inteligencija je vrlo čest znak mentalne snage. Ljudi koji su proveli vreme analizirajući svoja osećanja često sebe bolje razumeju.

Psihički snažni ljudi su povremeno introspektivni. Razmišljaju o svojim i osećanjima drugih, o postupcima, dešavanjima… Koriste samorefleksiju kako bi otkrili loše navike, obrasce i predrasude u svom životu. Ovo može značajno poboljšati i odnose sa drugim ljudima, i odnos sa samim sobom.

Krutost i promena mišljenja

Nefleksibilna mišljenja su opasna, bez obzira na kontekst, jer nijedan argument nije imun na promene. Uvek će postojati drugačije perspektive, nešto što će vas nagnati da preispitate svoje ideje.

Ljudi se često zalepe za svoje mišljenje, pronađu nešto što razumeju, i zatim istrajavaju u verovanju da je njihovo mišljenje jedina istina. Blokiraju uvid u druge perspektive odbijajući da se predomisle.

Ovakva rigidnost i tvrdoglavost su štetni i označavaju uskogrudost i nedostatak širine.

Ako ste mentalno jaki, znate da se mišljenja mogu menjati ako se na horizontu pomole novi dokazi i znanja, drugačija gledišta. Promena mišljenja ne znači da ste glupi ili naivni. To znači da učite i rastete kao osoba.

Savet stručnjaka je da budete fleksibilni, otvorenog uma, te da slušate šta drugi ljudi imaju da kažu (i na čemu zasnivaju svoje mišljenje), bez obzira na to da li se slažete sa njima ili ne.

Postavljanje granica i pravdanje

Pokušavate li ugoditi svima u svom životu, paničite li kad je neko uznemiren zbog vas? Ovo je uobičajen problem – ljudi se osećaju uznemireno kada znaju da je neko ljut zbog nečega što su uradili, ili pak krivim ili posramljenim. I pokušavaju po svaku cenu da stvari isprave. Ljudi se takođe iscrpljuju lošim osećajima onda kada ne mogu da udovolje nečijim zahtevima.

Mentalno jaki ljudi znaju da je nemoguće svima ugoditi. I – postavljaju granice. Ulažu svoje vreme i energiju u druge ljude, ali ne zanemaruju sebe. Ako vas pomaganje drugima vuče nadole, zapitajte se da li ste otišli predaleko, i zaustavite se. Ako udovoljavanje drugima znači žrtvovanje sopstvenih ciljeva i dobrobiti, potrebno je napraviti korak unazad. Ljubaznost i velikodušnost su divne osobine, ali pre nego što usrećite bilo koga, morate sebe učiniti srećnim.

A ako ste se ogrešili o nekoga, povredili ga ili oštetili na neki način, sasvim je u redu da objasnite svoje postupke, izvinite se. Ali ako se pravdate za nešto što je vaša odluka, akcija, izbor… to samo govori o niskom nivou samopoštovanja. Na ovaj način sebe stavljate u podređen položaj, dajete moć osobi kojoj se pravdate, i negujete u sebi osećaj krivice zbog nečega što je samo vaše.

Ako ste mentalno snažna osoba, to znači da prihvatate sebe, svoje izbore i odluke (koje ne oštećuju nikoga), i svoju posebnost!

Poređenje sa drugima

Mediji svakodnevno pomažu u negovanju osećanja da nismo dovoljno dobri. Baš kao i društvene mreže. Svet je pun lepših, bogatijih, uspešnijih, srećnijih, ostvarenijih.

Ovo poređenje sa drugima čini da ljudi sumnjaju u svoja dostignuća. Nije konstruktivno, niti fer, a može da bude vrlo destimulativno i deprimirajuće. Treba imati na umu da niko nije imao ista iskustva kao vi, isto poreklo, želje, snove… Da ste posebni i jedinstveni, vredni baš takvi kakvi jeste.

Bacite pogled unazad, sagledajte sebe kakvi ste bili ranije, i uverite se da napredujete u svom životu. Pogledajte gde ste sad, odajte sebi priznanje. Poredite se sa nekadašnjim sobom, i razmotrite da li ste na putu koji vam se dopada. Mentalno snažne osobe karakteriše stalni rat, učenje novih stvari, koračanje napred.

Izražavanje emocija

Mnogi ljudi se nose sa svojim emocijama tako što ih „skupljaju”, zatrpavaju duboko u sebe, ignorišu.

Emocije koje niste iživeli su tu, gomilaju se, i mogu da vas preplave onda kada to ne očekujete. Mentalno jaki ljudi se nose sa svojim emocijama u sadašnjosti, ne potiskuju osećanja, niti se pretvaraju da su dobro onda kada nisu. Oni ne lažu sami sebe.

Recimo, nije sramota biti neraspoložen, imati loš dan, patiti zbog nečega, biti zlovoljan, plačljiv, očajan. Dozvolite sebi da budete ranjivi, analizirajte kako se osećate i prođite kroz ta osećanja najbolje što možete, piše City magazine.

