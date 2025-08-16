Samo natprosečno inteligentni ljudi razmišljaju ovako: Tajni recept Alberta Ajnštajna će vas oduševiti!

Svi mi se svakodnevno suočavamo s raznim problemima i rešavamo ih kako znamo i umemo. Niko nas nikad nije učio kako se pristupa problemu i šta tačno treba da radimo.

Ali, čuveni naučnik, Albert Ajnštajn, ostavio nam je tajnu zlata vrednu. Samo veoma inteligentne osobe će bilo kom problemu pristupiti na sledeći način, kao Albert Ajnštajn.

– Ako imam sat vremena za rešavanje problema, 55 minuta ću potrošiti na razmišljanje o problemu, a pet na rešavanje – to je formula Alberta Ajnštajna, za rešavanje bilo kog problema u životu, piše Bright Side.

I, bio je u pravu! Umesto „bezglavog“ srljanja u pokušaje rešavanja problema, bolje je duboko udahnuti i dobro ga sagledati. Naime, ako problem razumete, tad ćete ga mnogo lakše rešiti.

Jeste li primetili da vam je uvek lakše da date pravi savet nekom drugom nego samom sebi? Zato, zamislite da to nije vaš problem već tuđi i savetujte što napraviti. Takođe, ako je moguće, pokušajte problem razdvojiti na manje celine i dobro razmisliti o svakoj – na primer, kako bi se situacija mogla razviti ako ovo napravim ovako ili ono onako. Pokušajte da razmislite o posledicama svakog koraka koji nameravate preduzeti kako bi videli da li je to dobra odluka.

Važno je i kako sebi predstavljate problem, odnosno koje reči upotrebljavate. Recimo, želite da prestanete da pušite, jer vam je to postao problem pa, umesto da ponavljate sebi „prestaću da pušim“, radije ponavljate „produžiću svoj život, biću zdraviji, imaću više energije, ako prestanem da pušim“. Takav način razmišljanja pre će vas dovesti do cilja.

Zgodan trik je i formulisanje problema kao pitanja, jer ljudski mozak jednostavno obožava zagonetke i automatski traži odgovor, čak i kada toga nismo svesni.

Takođe, dobra motivacija je i nagrađivanje. Na primer, problem vam je nekoliko kilograma viška i želite da ih skinute. Tada razmišljajte ovako – ceo nedelju ću paziti na kalorije, ali u nedelju ću dati sebi oduška i počastiti se nekom poslasticom. Kilogrami će padati bez obzira na jedan „grešan“ dan, a osećaćete se motivisano.

(Telegraf.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com