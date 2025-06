Samo pet posto ljudi vidi broj ovoj na slici, jeste li među njima?

Nova viralna optička iluzija testiraće oštrinu vaših očiju i samo oni sa najoštrijim moći će da reše skrivenu misteriju u sebi.

Optičke iluzije mogu biti zabavan način da se testiraju veština i brzina našeg mozga, očiju i drugih senzornih aspekata nas samih.

Nova i intrigantna viralna optička iluzija izaziva korisnike da otkriju broj skriven na slici, a to neke ljude zbunjuje.

Eye test! What number do you see? pic.twitter.com/siPj03qHNs

— The Figen (@TheFigen_) May 16, 2023