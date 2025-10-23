Samo pomešajte ova 2 prirodna sastojka i imaćete san kao beba.

Nesanica muči mnoge, ali uz ovu čarobnu mešavinu, možete se rešiti problema bez potrebe za lekovima. Ova magična formula kombinuje himalajsku so i sirov med kako bi vam donela miran san i osveženje svakog jutra.

Neobično, zar ne?

Ali zapravo, ova kombinacija deluje čarobno na vašem telu. Himalajska so obiluje esencijalnim mineralima koji regulišu nivoe serotonina i melatonina, ključnih za dobar san i smanjenje krvnog pritiska. A sirov med donosi neophodnu energiju za telo, pomažući vam da se probudite sveži i spremni za novi dan.

Za pripremu ovog čarobnog napitka, sve što vam treba je 1 kašičica himalajske soli i 5 kašičica sirovog meda. Pomešajte ih pa čuvajte u staklenoj posudi. Svake večeri pre spavanja, uzmite pola ili 3/4 kašičice ove mešavine. Držite je ispod jezika da se brže apsorbuje ili je dodajte u čašu tople vode i popijte kao čaj.

Neka vam ova čarobna mešavina donese mirne noći i sveža jutra – imaćete san kao beba!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com