Samo posebni ljudi imaju ovu liniju na dlanu, retki srećnici su uvek pod zaštitom anđela čuvara

Ona pokazuje da su pod zaštitom svojih anđela čuvara i prati ih neverovatna sreća u životu: Retki srećnici, iako oni toga skoro nisu svesni.

Nemaju svi ljudi liniju anđela čuvara – liniju na dlanu koja je paralelna sa linijom života. Retki srećnici su ljudi koji imaju ovakvu nebesku zaštitu.

Ona pokazuje da su pod zaštitom svojih anđela čuvara i prati ih neverovatna sreća u životu, iako oni toga ponekad nisu svesni. Dobrog su zdravlja, materijalno ne oskudevaju i lakše nego drugi prelaze preko prepreka na koje naiđu u životu. Navodno su upravo ljudi koji su imali tu liniju na dlanu bili su retki srećnici koji su preživeli neke strašne katastrofe i nesreće.

Dugačka linija – pokazuje kako će čovek pod zaštitom anđela biti ceo život.

Kratka linija – pokazuje kako će u životu biti problema i nevolja, ali to će biti uspešno rešeno.

Na desnom dlanu – anđeo čuvar je dobijen u nekom periodu života zahvaljujući zaslugama, možda dobrim delima ili ličnim patnjama.

Na levom dlanu – ovo je pokazatelj da je neko dobio svog anđela čuvara onog trenutka kada se rodio, ne kasnije kao oni kojima se linija nalazi na desnom dlanu. Anđeo je dodeljen po rođenju zahvaljujući precima.

(Krstarica/24sata.hr)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com