Samo pravi srećnici imaju ovu cifru u datumu rođenja: Imate li vi ovaj simbol savršenstva i nebeskog duha

Numerologija može mnogo reći o našim životima i nama samima. Svaki broj ima svoje značenje i može imati drugačiji uticaj na to kako se ponašamo i kako nas drugi doživljavaju.

Njihovi talenti su višestruki. To mogu biti muzika, pisanje ili neke druge vrste kreativnosti ili nešto sasvim drugo. Jedini problem je što mnoge stvari ostave nedovršene. Prepuštaju se jednoj avanturi, a drugu još nisu završili.

Za astrologe i numerologe brojevi koji se nalaze u datumu vašeg rođenja, u velikoj meri određuju vaš karakter. Postoje mnogobrojna tumačenja simbolike i značenja svakog broja.

Ako imate ovaj broj u datumu rođenja, sreća je na vašoj strani!

Šta broj 3 znači u numerologiji?

Broj 3 u numerologiji je simbol savršenstva i božanskog. Smatra se jednim od najjačih i najmisterioznijih brojeva. Izuzetno je harmoničan, što se prevodi u odnos između duše, tela i uma. Broj 3 u numerologiji jeste znak jedinstva između čoveka, prirode i univerzuma. Može biti povezan sa srećom i optimizmom. Povezuje se sa planetom Jupiterom i horoskopskim znakom Bik.

A šta još broj 3 znači u numerologiji? Šta je numerološki broj 3 za ženu a šta za muškarca?

Da li je broj 3 zaista srećan?

Broj 3 je definitivno srećan. Njegove pozitivne vibracije će privući pozitivnu energiju iz univerzuma. To se odnosi na finansije, porodicu i ljubavne odnose. Ako imamo ovaj broj sa sobom ili ga imate u datumu rođenja, može vas učiniti srećnim i mirnim ljudima.

Numerološka žena 3

Žene koje imaju numerološki broj 3 su na početku veze idealne. Uživaju u najmanjim stvarima, spremne su za akciju i spontana putovanja. A taj potencijal se ne može potrošiti u vezi. Kada „trojka“ primeti da njihov partner ne zna da se zabavlja kao ona, neće želeti da nastavi vezu. Počeće da se dosađuju, usled čega će tražiti nove avanture, a onda je moguće da će potražiti nove ljude.

Žene br. 3 će se odlikuju visokom osetljivošću i emocionalnošću. Ne mogu da ignorišu kritike. Najviše pate kada su u pitanju njihovi najmiliji. Posle bolnih reči, loše raspoloženje može trajati zaista dugo. Numerološke 3 žene su jedinstvene. Olako veruju u lepe reči i namere. Biće spremni da odu na kraj sveta za svog šarmantnog princa iz snova.

Numerološki muškarac 3

Muškarci koji imaju numerološki broj 3 su naizgled mirni. Ono što im je zaista potrebno je stalna doza adrenalina. Zato će tražiti partnerku koja će biti ne samo avanturistički raspoložena kao on, već će mu pružiti i dozu emocija. Ako se u mladosti ne zabavlja mnogo, gotovo je izvesno da će ga uhvatiti kriza srednjih godina.

Muškarac 3 često dozvoljava da ga apsorbuje negativna energija, upadaju u spiralu prigovaranja i vređanja, mogu biti izuzetno grubi prema onima oko sebe, čak i prema onima do kojih im je najviše stalo.

