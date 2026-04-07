Samo psihopate daju uvek isti odgovor na ovo pitanje, otkriva poznati psiholog

Poznati kanadski psiholog Robert D. Hare poznat je po metodi procene psihopatije (Psychopathy Checklist-Revised – PCL-R), a često radi kao savetnik za FBI, deo koji se bavi slučajevima otmice dece i serijskih ubica.

On je otkrio da postoji jedno jednostavno pitanje, koje nije trik-pitanje, a na koje je većina uhapšenih serijskih ubica dala isti odgovor.

Uopšteno gledano, psihopatama se smatraju ljudi koji ne pokazuju nikakvo kajanje za svoja dela i nisu sposobni za saosećanje.

Psiholozi su osmislili jedan vrlo jednostavan test kojim se može utvrditi razmišlja li neko poput serijskog ubice, jer samo psihopate daju uvek isti odgovor.

Pročitajte ovu kratku priču i zatim pokušajte da odgovorite na pitanje koje sledi.

‘Žena je bila na sahrani svoje majke i među okupljenima ugledala jednog muškarca kog nikada pre nije videla. Izgledao joj je kao idealan muškarac i zaljubila se u njega odmah, na prvi pogled. Ali, nije imala njegov kontakt i nije znala kako da dođe do njegovog broja telefona. Nekoliko dana kasnije, ubila je svoju sestru.’

Možete guglati i tražiti odgovor na pitanje, ali nemojte ubijati zabavu – prvo napišite motiv, a kasnije guglajte – da vidimo koga sve tu ima.“ ( Guede)

– Sestrin muž. Nikad od mene dobar psihopata, našla sam odgovor. (mina68)

– Nadala se da će se muškarac ponovno pojaviti na sahrani. (petar.petrovic)

– Sestra je znala kako da dođe do kontakta i overila lepog neznanca već drugi dan nakon sahrane. Eto motiva. (Akhilleus)

U nastavku pročitajte odgovor ovog jezivog testa.

Odgovor: Žena se nadala da će se isti čovek ponovo pojaviti na sahrani.

Ukoliko ste ovako odgovorili na pitanje, vi razmišljate slično kao psihopata. Ipak, to ne treba da vas brine, jer neki ljudi ispunjavaju kriterijume za psihopate, ali nedovoljno da bi pravili probleme. Štaviše, neke osobine psihopate ne moraju obavezno biti mane.