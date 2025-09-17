Samo srce Evrope krije jednu od najneobičnijih “zemalja” na svetu – njen pasoš ima samo 3 ljudi

Malo je verovatno da ste ikada čuli za nju iako ima veze sa Maltom.

U srcu Evrope skriva se jedna od najneobičnijih “zemalja” na svetu – i njen pasoš ima samo troje ljudi.

Da, dobro ste pročitali. Postoji entitet koji zvuči kao da je iz romana – nema teritoriju, ali ima svoj pasoš, valutu, pa čak i poštanske marke. Dobrodošli u čudesni svet Malteškog viteškog reda.

Malteški red vitezova, poznat i kao Suvereni vojni bolnički red Svetog Jovana Jerusalimskog od Rodosa i Malte, osnovan je davne 1099. godine u Jerusalimu. Njegova prvobitna misija je bila pružanje bolničke pomoći siromašnim hodočasnicima. Samo nekoliko godina kasnije, 1113, papa ga je zvanično priznao kao viteški i verski red. Kroz vekove, red je menjao sedišta – prvo Rodos, zatim Malta – ali suvereni status je ostao, čak i danas, kada red praktično nema svoju teritoriju.

Danas red funkcioniše iz dva poseda u Rimu. Odatle izdaju svoje pasoše, štampaju valutu i poštanske marke, pa čak imaju i registarske tablice. Ali evo zanimljivog dela: pasoš Malteškog reda trenutno imaju samo tri osobe na svetu – Veliki Majstor, njegov zamenik i kancelar. Svi ostali članovi koriste pasoše svojih matičnih država.

Ko su ti srećnici sa diplomatskim pasošima?

– Veliki Majstor (od 3. maja 2023.) – Džon T. Danlap

– Veliki Komandant (od septembra 2022.) – Emanuel Ruso

– Veliki Kancelar (od septembra 2022.) – Rikardo Paterno di Montekupo

Zanimljivo je da Malteški red danas broji oko 13.500 članova – vitezova, dama i sveštenika – i više od 100.000 volontera širom sveta. Iako nema teritoriju, red je suveren u očima međunarodnog prava, priznat od čak 112 država i održava diplomatske odnose sa 104 zemlje, uključujući Španiju, Rusiju i SAD. Ipak, neke zemlje poput Velike Britanije, SAD i Novog Zelanda ne priznaju njihove pasoše.

Ali Malteški red nije samo egzotični kuriozitet. Njihova misija je pre svega humanitarna. Članovi pomažu u medicinskoj nezi, pružaju podršku tokom elementarnih nepogoda i rade na očuvanju hrišćanskih vrednosti. Finansiranje dolazi od donacija, poklona i partnerstava – što znači da iza tih luksuznih pasoša stoji ozbiljna humanitarna aktivnost.

Pa, ko bi rekao da jedna “zemlja” bez teritorije može imati toliku moć i uticaj?

(n1info.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com