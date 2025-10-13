San koji vas progoni: Evo kako da zauvek izbrišete ovu noćnu moru iz svog života

Mnogi ljudi imaju snove koji se ponavljaju i izazivaju strah ili nelagodu. Psiholozi objašnjavaju da ovakvi snovi nisu slučajni – oni su odraz potisnutih emocija, nerešenih problema ili unutrašnje anksioznosti.

Zašto se ponavljaju isti snovi

Najčešći razlog ponavljanja snova jeste to što mozak pokušava da obradi situacije i osećanja koja u stvarnom životu ignorišemo. Kada se problem ne rešava, san se vraća kao podsetnik da nešto treba promeniti.

Najčešći motivi u zastrašujućim snovima

Ljudi često sanjaju padanje, bežanje od nekoga, gubitak voljene osobe ili osećaj da su zarobljeni. Ovi motivi ukazuju na nesigurnost, strah od gubitka kontrole ili potisnute traume.

Najčešće se vraćaju ružni snovi o smrti ili gubitku voljene osobe, a često sanjamo i da padamo, jure nas ili se nađemo u nekoj neprijatnoj situaciji u javnosti – na primer, bez odeće.

„Snovi se obično ponavljaju kad nas muči neko nerazjašnjeno pitanje ili emocije koje potiskujemo“, objašnjava dr Pola Fridman. „Snovi nas muče i posle intenzivnih, neprijatnih događaja, automobilskih nesreća, prirodnih katastrofa, nasilja, raznih traumatskih događaja.“

Snovi mogu da odražavaju naše strahove i anksioznost, a u snu nam se vraćaju emocije – bilo one koje smo potiskivali ili, nasuprot tome, one kojima smo se opsesivno bavili i posvetili im i previše vremena i pažnje.

Stručnjaci kažu da se ne može sa sigurnošću analizirati nijedan san, uprkos velikom doprinosu kakav je dao, recimo Sigmund Frojd. „Može se interpretirati neki deo sna ili tumačiti šta bi mogao da znači san koji se uporno vraća“, objašnjava dr Fridman. „Najvažnije je da osoba proceni da li joj dato tumačenje sna daje neke korisne informacije ili ne.

Ponekad su snovi samo delići onoga što smo čuli, videli i doživeli i ne moraju imati nikakvo posebno značenje. Ako vas neki san redovno budi i doživljavate ga kao zastrašujuć i uznemiravajući, najbolje je da u budnom stanju pokušate da ga „završite“ u svojim mislima na pozitivan i miran način. „Prepravite“ priču koja vas plaši i zamislite da se završava onako kako vi želite, pa tek tada utonite ponovo u san.

Tehnike za oslobađanje od noćnih mora

Razgovor sa stručnjakom ili bliskom osobom o problemima koji vas muče.

Tehnike opuštanja pre spavanja, poput meditacije ili dubokog disanja.

Svesno menjanje toka sna kroz tzv. lucidno sanjanje, gde postajete svesni da sanjate i preuzimate kontrolu.

Ponavljajući snovi nisu slučajnost, već signal da se suočite sa emocijama i problemima koje potiskujete. Kada ih prepoznate i obradite, san gubi svoju moć i prestaje da se vraća.

