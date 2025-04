Sanjali ste da ste umrli, evo šta to znači: Ne produžava vam se život, čeka vas ovo…

Da li to znači da sebi produžavate život ili nešto sasvim suprotno?

U narodu je rašireno verovanje da ako sanjate nekoga da je umro, to znači da ste mu u stvarnosti produžili život. No, da li to važi i za slučaj kad sanjate sopstvenu smrt?

Sve nas s vremena na vreme muče noćne more raznoraznih vrsta. Međutim, najstrašnije je svakako kad se sanja smrt. Zato, donosimo vam kako narodna verovanja i sanovnici tumače šta ovakav san predviđa, ali i nešto ozbiljnije tumačenje smrti sa psihološke strane.

Videti smrt – pred vama je dug život u bogatstvu i uz mnogo dece. Gledati smrt da dolazi – naći ćete se u velikom iskušenju. Uhvatiti smrt rukama – imaćete sretan život. Biti osuđen na smrtnu kaznu – u poslu vas očekuje napredak i veliki uspeh. Biti mrtav – oslobađanje od problema.

Sanjati da gledate kako neko umire

Ako u snu gledate kako neko umire, to označava tugu za voljenom osobom. Moguće je da, uprkos tome što ste uvezi/braku sa njim/njom, osećate se usamljeno. Više ne mozete o svemu da razgovarate pa se pitate kakva vas budućnost čeka. Moguće je da ste preopterećeni jer vas je napustila osoba koju ste mnogo voleli. To je na vašu podsvest ostavilo dubok trag pa vas muči i u snu. Morate da shvatite da očajavanjem nećete ništa postići. Ta osoba će uvek biti živa u vašim mislima, iako fizički nije prisutna. Trgnite se jer vas takvo stanje može odvesti u bolest.

Sanjati da ste vi umrli

Ukoliko u snu vi umrete, to simbolizuje dug život. Vi ste osoba koja izbegava da se nervira, redovno se bavite fizičkom aktivnošću i idete na lekarske preglede. Smatrate da je vaš život suviše dragocen da biste ga trošili na nešto što vas ne zanima ili što vam ne pričinjava zadovoljstvo. Vi se osećate fantastično. Sve vam ide od ruke. Sa lakoćom postižete da uradite sve što ste naumili. Svi vam se dive i žele da budu u vašoj blizini kako biste im preneli pozitivnu energiju. Kakav god da je vaš recept za sreću, nastavite da ga primenjujete jer vam ide odlično.

Sanjati da ste umrli pa oživeli

Kada u snu umrete pa oživite, to implicira da ne verujete praznim obećanjima. Verovatno ste se davno sa nekim dogovorili da počnete da radite ili da učite zajedno. Zamolili ste ga/je za pomoć, ali shvatićete da nije iskren/a prema vama i da ne drži datu reč. Može značiti i biti simbol ispunjenja želja. Moguće je da priželjkujete povratak voljene osobe. To bi za vas označilo drugo rođenje. Dobro razmislite da li postoji nešto što biste mogli da ispravite kako biste usrećili voljenu osobu. Ako očekujete vesti za posao, one će biti onakve kakve želite da budu. Iskoristite na najbolji način mogućnosti koje vam se pružaju, jer mogu da vam izmene život.

Sanjati umrle da su živi

Ako u snu vidite umrle da su živi, to znači da će vam se želja ostvariti. Moguće je da biste voleli da uradite nešto zbog čega bi osoba, koja više nije sa vama, bila ponosna na vas. Trebaće vam malo više vremena i strpljenja, ali bićete prezadovoljni kada postignete ono što želite.

Sanjati da ste čuli da je neko umro

Kada u snu čujete da je neko umro, to označava dobitak. Može se desiti da ćete naslediti novac ili nekretninu. Smišljaćete šta bi bilo najpametnije da sa tim uradite, iako biste najradije sve uložili u putovanja, odeću, izlaske, itd. Ipak, to nećete uraditi jer ćete razmišljati o budućnosti.

Sanjati da ste da vam je neko blizak umro, kao npr roditelj ili dete?

Preterano se brinete za najmilije. Treba da popustite i date im prostora, jer in počinju to da osećaju. Zdravlje i sretan život usanjanih.

Značenje ovih snova može imati jednostavnija objašnjenja. Možda ste se u skorije vreme videli ili ste se setili ili pričali o nekome ko je umro, pa je to uticalo da i sanjate o smrti.

